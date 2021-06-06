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Японцев шокировала географическая близость России и США
Японцев шокировала географическая близость России и США - РИА Новости, 06.06.2021
Японцев шокировала географическая близость России и США
Японская тележурналистка Сая Итикава побывала на островах Диомида и удивилась географической близости России и США. О своих впечатлениях от поездки она... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:43
2021-06-06T17:56
россия
чукотка
сша
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Японская тележурналистка Сая Итикава побывала на островах Диомида и удивилась географической близости России и США. О своих впечатлениях от поездки она рассказала на сайте Yahoo News Japan.Путь на архипелаг занял более суток: репортеру пришлось лететь из Нью-Йорка в город Ном на Аляске, а затем добираться до островов на маленьком самолете. Журналистка отметила, что два острова поделены между Россией и США, расстояние между ними составляет 3,8 километра.Читателей статьи поразил этот географический факт. "Почитал и внимательно рассмотрел карты Google. Действительно очень любопытно!" — написал пользователь с ником eyeson."Как близко, оказывается, располагаются друг от друга Россия и Америка! Наверное, на островах Диомида восхитительные восходы! Хотя и холод ужасный!" — поразился kur."Да, железных дорог там не наблюдается!" — пошутил читатель pa.Острова Диомида, или острова Гвоздева, расположены в центре Берингова пролива, на расстоянии 35 километров от Чукотки и Аляски. Между ними проходит международная линия перемены дат. Западный остров, названный в честь русского мореплавателя Макара Ратманова, имеет площадь всего около десяти квадратных километров. Это самая восточная точка России. Восточный остров — остров Крузенштерна — и скала Фэруэй принадлежат Соединенным Штатам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, чукотка, сша, в мире

Японцев шокировала географическая близость России и США

14:43 06.06.2021 (обновлено: 17:56 06.06.2021)
 
© NASAБерингов пролив
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Японская тележурналистка Сая Итикава побывала на островах Диомида и удивилась географической близости России и США. О своих впечатлениях от поездки она рассказала на сайте Yahoo News Japan.
Путь на архипелаг занял более суток: репортеру пришлось лететь из Нью-Йорка в город Ном на Аляске, а затем добираться до островов на маленьком самолете.
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Журналистка отметила, что два острова поделены между Россией и США, расстояние между ними составляет 3,8 километра.
Читателей статьи поразил этот географический факт. "Почитал и внимательно рассмотрел карты Google. Действительно очень любопытно!" — написал пользователь с ником eyeson.
"Как близко, оказывается, располагаются друг от друга Россия и Америка! Наверное, на островах Диомида восхитительные восходы! Хотя и холод ужасный!" — поразился kur.
"Да, железных дорог там не наблюдается!" — пошутил читатель pa.
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Острова Диомида, или острова Гвоздева, расположены в центре Берингова пролива, на расстоянии 35 километров от Чукотки и Аляски. Между ними проходит международная линия перемены дат.
Западный остров, названный в честь русского мореплавателя Макара Ратманова, имеет площадь всего около десяти квадратных километров. Это самая восточная точка России. Восточный остров — остров Крузенштерна — и скала Фэруэй принадлежат Соединенным Штатам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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