https://ria.ru/20210606/yaponiya-1735875354.html

Японцев шокировала географическая близость России и США

Японцев шокировала географическая близость России и США - РИА Новости, 06.06.2021

Японцев шокировала географическая близость России и США

Японская тележурналистка Сая Итикава побывала на островах Диомида и удивилась географической близости России и США. О своих впечатлениях от поездки она... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T14:43

2021-06-06T14:43

2021-06-06T17:56

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чукотка

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Японская тележурналистка Сая Итикава побывала на островах Диомида и удивилась географической близости России и США. О своих впечатлениях от поездки она рассказала на сайте Yahoo News Japan.Путь на архипелаг занял более суток: репортеру пришлось лететь из Нью-Йорка в город Ном на Аляске, а затем добираться до островов на маленьком самолете. Журналистка отметила, что два острова поделены между Россией и США, расстояние между ними составляет 3,8 километра.Читателей статьи поразил этот географический факт. "Почитал и внимательно рассмотрел карты Google. Действительно очень любопытно!" — написал пользователь с ником eyeson."Как близко, оказывается, располагаются друг от друга Россия и Америка! Наверное, на островах Диомида восхитительные восходы! Хотя и холод ужасный!" — поразился kur."Да, железных дорог там не наблюдается!" — пошутил читатель pa.Острова Диомида, или острова Гвоздева, расположены в центре Берингова пролива, на расстоянии 35 километров от Чукотки и Аляски. Между ними проходит международная линия перемены дат. Западный остров, названный в честь русского мореплавателя Макара Ратманова, имеет площадь всего около десяти квадратных километров. Это самая восточная точка России. Восточный остров — остров Крузенштерна — и скала Фэруэй принадлежат Соединенным Штатам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210605/finka-1735791022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, сша, в мире