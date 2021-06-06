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В СК назвали причину взрыва газа в доме под Саратовом
В СК назвали причину взрыва газа в доме под Саратовом - РИА Новости, 06.06.2021
В СК назвали причину взрыва газа в доме под Саратовом
Скопление газа в газовой плите является предварительной причиной хлопка в квартире многоквартирного дома в городе Энгельсе Саратовской области, где пострадал... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:31
2021-06-06T15:13
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Скопление газа в газовой плите является предварительной причиной хлопка в квартире многоквартирного дома в городе Энгельсе Саратовской области, где пострадал один человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК.Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что взрыв бытового газа произошел в воскресенье в одной из квартир на первом этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, в результате пострадал хозяин квартиры 1978 года рождения. Прокуратура начала проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что пострадавшему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу. По данным главка МЧС, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, разрушений конструкций нет."Следователем СК в настоящее время проводится осмотр места происшествия. По предварительным данным, причиной произошедшего стало скопление газа в газовой плите. В результате хлопка повреждены две межкомнатные стены данной квартиры, а также выбиты стекла в помещении кухни и одной из комнат. Соседние квартиры не повреждены. Угрозы для жильцов дома не имеется", - говорится в сообщении.Следователи по факту получения травм 42-летним хозяином квартиры проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.Уточняется, что губернатор поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему, а председателю правительства Роману Бусаргину и главе Энгельсского района Алексею Стрельникову установить причины произошедшего и оказать необходимую помощь в восстановлении квартиры.
https://ria.ru/20210606/vzryv-1735871135.html
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, происшествия

В СК назвали причину взрыва газа в доме под Саратовом

14:31 06.06.2021 (обновлено: 15:13 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Скопление газа в газовой плите является предварительной причиной хлопка в квартире многоквартирного дома в городе Энгельсе Саратовской области, где пострадал один человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК.
Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что взрыв бытового газа произошел в воскресенье в одной из квартир на первом этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, в результате пострадал хозяин квартиры 1978 года рождения. Прокуратура начала проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что пострадавшему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу. По данным главка МЧС, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, разрушений конструкций нет.
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Вчера, 14:02
В доме в Саратовской области взорвался газ
"Следователем СК в настоящее время проводится осмотр места происшествия. По предварительным данным, причиной произошедшего стало скопление газа в газовой плите. В результате хлопка повреждены две межкомнатные стены данной квартиры, а также выбиты стекла в помещении кухни и одной из комнат. Соседние квартиры не повреждены. Угрозы для жильцов дома не имеется", - говорится в сообщении.
Следователи по факту получения травм 42-летним хозяином квартиры проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
"В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Квартира получила незначительные повреждения. На месте работают сотрудники областной службы спасения и газовой службы", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора региона Валерия Радаева.
Уточняется, что губернатор поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему, а председателю правительства Роману Бусаргину и главе Энгельсского района Алексею Стрельникову установить причины произошедшего и оказать необходимую помощь в восстановлении квартиры.
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