В СК назвали причину взрыва газа в доме под Саратовом
14:31 06.06.2021 (обновлено: 15:13 06.06.2021)
САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Скопление газа в газовой плите является предварительной причиной хлопка в квартире многоквартирного дома в городе Энгельсе Саратовской области, где пострадал один человек, следователи проводят проверку, сообщило региональное управление СК.
Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что взрыв бытового газа произошел в воскресенье в одной из квартир на первом этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, в результате пострадал хозяин квартиры 1978 года рождения. Прокуратура начала проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что пострадавшему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу. По данным главка МЧС, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, разрушений конструкций нет.
Вчера, 14:02В доме в Саратовской области взорвался газ
"Следователем СК в настоящее время проводится осмотр места происшествия. По предварительным данным, причиной произошедшего стало скопление газа в газовой плите. В результате хлопка повреждены две межкомнатные стены данной квартиры, а также выбиты стекла в помещении кухни и одной из комнат. Соседние квартиры не повреждены. Угрозы для жильцов дома не имеется", - говорится в сообщении.
Следователи по факту получения травм 42-летним хозяином квартиры проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
"В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Квартира получила незначительные повреждения. На месте работают сотрудники областной службы спасения и газовой службы", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора региона Валерия Радаева.
Уточняется, что губернатор поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему, а председателю правительства Роману Бусаргину и главе Энгельсского района Алексею Стрельникову установить причины произошедшего и оказать необходимую помощь в восстановлении квартиры.