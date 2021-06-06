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В Израиле началась вакцинация от COVID-19 подростков 12–15 лет
В Израиле началась вакцинация от COVID-19 подростков 12–15 лет - РИА Новости, 06.06.2021
В Израиле началась вакцинация от COVID-19 подростков 12–15 лет
Израиль начал вакцинацию от коронавируса подростков 12–15 лет, сообщает издание "Едиот Ахронот". РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T19:05
2021-06-06T19:05
здоровье - общество
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Израиль начал вакцинацию от коронавируса подростков 12–15 лет, сообщает издание "Едиот Ахронот".Как сообщается, кампания по вакцинации подростков началась в воскресенье, однако в свете снижающегося числа случаев заболевания специалисты в сфере здравоохранения "рекомендовали вакцинацию подросткам с риском развития тяжелого коронавирусного заболевания, подросткам, живущим с членами семьи, подверженными риску развития тяжелого коронавирусного заболевания, а также семьям, которые должны отправиться за границу".Ранее специалисты минздрава на специальном совещании приняли решение рекомендовать вакцинацию подростков из групп риска по состоянию здоровья или планирующих вылететь за границу. По мнению медиков, вакцина Pfizer, применяемая в Израиле, эффективна и безопасна.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,45 миллиона человек, вторую – более 5,1 миллиона.
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735723584.html
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здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле началась вакцинация от COVID-19 подростков 12–15 лет

19:05 06.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Израиль начал вакцинацию от коронавируса подростков 12–15 лет, сообщает издание "Едиот Ахронот".
Как сообщается, кампания по вакцинации подростков началась в воскресенье, однако в свете снижающегося числа случаев заболевания специалисты в сфере здравоохранения "рекомендовали вакцинацию подросткам с риском развития тяжелого коронавирусного заболевания, подросткам, живущим с членами семьи, подверженными риску развития тяжелого коронавирусного заболевания, а также семьям, которые должны отправиться за границу".
Ранее специалисты минздрава на специальном совещании приняли решение рекомендовать вакцинацию подростков из групп риска по состоянию здоровья или планирующих вылететь за границу. По мнению медиков, вакцина Pfizer, применяемая в Израиле, эффективна и безопасна.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,45 миллиона человек, вторую – более 5,1 миллиона.
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