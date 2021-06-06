https://ria.ru/20210606/stolknoveniya-1735901649.html
В Иерусалиме произошли столкновения
В Иерусалиме произошли столкновения - РИА Новости, 07.06.2021
В Иерусалиме произошли столкновения
Столкновения произошли в воскресенье у участка полиции Израиля в Восточном Иерусалиме, есть задержанный, сообщил РИА Новости представитель израильской полиции... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T20:06
2021-06-06T20:06
2021-06-07T14:06
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ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Столкновения произошли в воскресенье у участка полиции Израиля в Восточном Иерусалиме, есть задержанный, сообщил РИА Новости представитель израильской полиции Михаэль Зингерман."Были столкновения возле полицейского участка в Восточном Иерусалиме. Один человек был задержан, у него было обнаружено большое количество петард и других опасных предметов", - сообщил Зингерман.Также он сказал, что был нанесен ущерб полицейским автомобилям. Полиции пришлось "применить средства, чтобы разогнать толпу".Представитель полиции добавил, что в данный момент ситуация спокойная.В свою очередь радиостанция Al-Aqsa Voice сообщила со ссылкой на данные палестинского Красного Полумесяца, что десять палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силами безопасности около Ворот Ирода Старого города в Иерусалиме. Сообщается, что шесть человек пострадали от светошумовых гранат, остальные – от резиновых пуль. Один из пострадавших был доставлен в больницу, остальным была оказана помощь на месте.
https://ria.ru/20210530/nozh-1734849098.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/turtsiya-1732381561.html
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красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире