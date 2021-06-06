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В Иерусалиме произошли столкновения
В Иерусалиме произошли столкновения - РИА Новости, 07.06.2021
В Иерусалиме произошли столкновения
Столкновения произошли в воскресенье у участка полиции Израиля в Восточном Иерусалиме, есть задержанный, сообщил РИА Новости представитель израильской полиции... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T20:06
2021-06-07T14:06
красный полумесяц
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восточный иерусалим
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Столкновения произошли в воскресенье у участка полиции Израиля в Восточном Иерусалиме, есть задержанный, сообщил РИА Новости представитель израильской полиции Михаэль Зингерман."Были столкновения возле полицейского участка в Восточном Иерусалиме. Один человек был задержан, у него было обнаружено большое количество петард и других опасных предметов", - сообщил Зингерман.Также он сказал, что был нанесен ущерб полицейским автомобилям. Полиции пришлось "применить средства, чтобы разогнать толпу".Представитель полиции добавил, что в данный момент ситуация спокойная.В свою очередь радиостанция Al-Aqsa Voice сообщила со ссылкой на данные палестинского Красного Полумесяца, что десять палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силами безопасности около Ворот Ирода Старого города в Иерусалиме. Сообщается, что шесть человек пострадали от светошумовых гранат, остальные – от резиновых пуль. Один из пострадавших был доставлен в больницу, остальным была оказана помощь на месте.
https://ria.ru/20210530/nozh-1734849098.html
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красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире

В Иерусалиме произошли столкновения

20:06 06.06.2021 (обновлено: 14:06 07.06.2021)
 
© REUTERS / Ronen ZvulunИзраильские полицейские на месте происшествия у въезда в район Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме
Израильские полицейские на месте происшествия у въезда в район Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Столкновения произошли в воскресенье у участка полиции Израиля в Восточном Иерусалиме, есть задержанный, сообщил РИА Новости представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.
"Были столкновения возле полицейского участка в Восточном Иерусалиме. Один человек был задержан, у него было обнаружено большое количество петард и других опасных предметов", - сообщил Зингерман.
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Также он сказал, что был нанесен ущерб полицейским автомобилям. Полиции пришлось "применить средства, чтобы разогнать толпу".
Представитель полиции добавил, что в данный момент ситуация спокойная.
В свою очередь радиостанция Al-Aqsa Voice сообщила со ссылкой на данные палестинского Красного Полумесяца, что десять палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силами безопасности около Ворот Ирода Старого города в Иерусалиме. Сообщается, что шесть человек пострадали от светошумовых гранат, остальные – от резиновых пуль. Один из пострадавших был доставлен в больницу, остальным была оказана помощь на месте.
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