https://ria.ru/20210606/stolknoveniya-1735901649.html

В Иерусалиме произошли столкновения

В Иерусалиме произошли столкновения - РИА Новости, 07.06.2021

В Иерусалиме произошли столкновения

Столкновения произошли в воскресенье у участка полиции Израиля в Восточном Иерусалиме, есть задержанный, сообщил РИА Новости представитель израильской полиции... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T20:06

2021-06-06T20:06

2021-06-07T14:06

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восточный иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Столкновения произошли в воскресенье у участка полиции Израиля в Восточном Иерусалиме, есть задержанный, сообщил РИА Новости представитель израильской полиции Михаэль Зингерман."Были столкновения возле полицейского участка в Восточном Иерусалиме. Один человек был задержан, у него было обнаружено большое количество петард и других опасных предметов", - сообщил Зингерман.Также он сказал, что был нанесен ущерб полицейским автомобилям. Полиции пришлось "применить средства, чтобы разогнать толпу".Представитель полиции добавил, что в данный момент ситуация спокойная.В свою очередь радиостанция Al-Aqsa Voice сообщила со ссылкой на данные палестинского Красного Полумесяца, что десять палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силами безопасности около Ворот Ирода Старого города в Иерусалиме. Сообщается, что шесть человек пострадали от светошумовых гранат, остальные – от резиновых пуль. Один из пострадавших был доставлен в больницу, остальным была оказана помощь на месте.

https://ria.ru/20210530/nozh-1734849098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/turtsiya-1732381561.html

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

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красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире