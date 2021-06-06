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Украине предрекли возвращение в Средневековье
Украине предрекли возвращение в Средневековье - РИА Новости, 06.06.2021
Украине предрекли возвращение в Средневековье
Еще один кризис, и Украина вернется в Средневековье, заявил политолог Руслан Бортник в эфире канала "Первый казацкий". РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T21:57
2021-06-06T23:04
руслан бортник
украина
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Еще один кризис, и Украина вернется в Средневековье, заявил политолог Руслан Бортник в эфире канала "Первый казацкий". Эксперт раскритиковал утверждения киевских властей о том, что Украина стала "аграрной сверхдержавой". Он пояснил, что страна полностью зависима от импорта технологий. "В каждой единице продукции украинской от 20% до 70% иностранной составляющей. В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20% до 70% иностранной химии, посевного материала, лекарств, средств роста и технологий", — заявил он.Бортник подчеркнул, что техника на украинских полях используется только иностранная, не говоря уже о зависимости от зарубежной энергетики. "В каждой норме украинской сельскохозяйственной продукции на 90% иностранные технологии и на 90% иностранные средства производства", — продолжил он. Эксперт пояснил, что Украина полностью зависит от импорта и ей "нечем хвастаться". "Если возникнет какой-либо кризис и мы потеряем доступ к этим технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье", — предупредил он. По словам Бортника, Украина сейчас работает на развитие стран Запада, а сама обнищала. Он напомнил, что в советские времена всячески поднимали и поддерживали машиностроение, потому что это критически важно для аграрной независимости и продовольственной безопасности. "Сегодня же мы, получая килограмм пшеницы или мяса, получаем небольшую долю прибыли и гоним это на Запад. Там это превращается в муку, макароны, хлеб, хамон, консервы и с большой добавленной стоимостью продается", — объяснил он. Эксперт подчеркнул, что на Западе Украина покупает технологичную продукцию, чем обеспечивает рабочие места там и стимулирует развитие науки. Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит государству "африканским голодом".В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом.
https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html
https://ria.ru/20210512/kollaps-1732006379.html
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руслан бортник, украина, в мире

Украине предрекли возвращение в Средневековье

21:57 06.06.2021 (обновлено: 23:04 06.06.2021)
 
© Fotolia / vova197338Грузовые вагоны на сортировочной станции
Грузовые вагоны на сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Fotolia / vova197338
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Еще один кризис, и Украина вернется в Средневековье, заявил политолог Руслан Бортник в эфире канала "Первый казацкий".
Эксперт раскритиковал утверждения киевских властей о том, что Украина стала "аграрной сверхдержавой". Он пояснил, что страна полностью зависима от импорта технологий.
"В каждой единице продукции украинской от 20% до 70% иностранной составляющей. В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20% до 70% иностранной химии, посевного материала, лекарств, средств роста и технологий", — заявил он.
Бортник подчеркнул, что техника на украинских полях используется только иностранная, не говоря уже о зависимости от зарубежной энергетики.
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"В каждой норме украинской сельскохозяйственной продукции на 90% иностранные технологии и на 90% иностранные средства производства", — продолжил он.
Эксперт пояснил, что Украина полностью зависит от импорта и ей "нечем хвастаться".
"Если возникнет какой-либо кризис и мы потеряем доступ к этим технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье", — предупредил он.
По словам Бортника, Украина сейчас работает на развитие стран Запада, а сама обнищала. Он напомнил, что в советские времена всячески поднимали и поддерживали машиностроение, потому что это критически важно для аграрной независимости и продовольственной безопасности.
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"Сегодня же мы, получая килограмм пшеницы или мяса, получаем небольшую долю прибыли и гоним это на Запад. Там это превращается в муку, макароны, хлеб, хамон, консервы и с большой добавленной стоимостью продается", — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что на Западе Украина покупает технологичную продукцию, чем обеспечивает рабочие места там и стимулирует развитие науки.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики. Так, экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит государству "африканским голодом".
В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом.
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