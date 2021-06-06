https://ria.ru/20210606/siyyarto-1735868185.html

Глава МИД Венгрии раскритиковал позицию Еврокомиссии по вакцинам

Глава МИД Венгрии раскритиковал позицию Еврокомиссии по вакцинам - РИА Новости, 06.06.2021

Глава МИД Венгрии раскритиковал позицию Еврокомиссии по вакцинам

Еврокомиссия совершает серьезную ошибку, превращая вакцины в предмет идеологии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:35

2021-06-06T13:35

2021-06-06T13:35

коронавирус covid-19

петер сийярто

еврокомиссия

евросоюз

венгрия

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Еврокомиссия совершает серьезную ошибку, превращая вакцины в предмет идеологии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе - это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение "Спутника V". В мае российское посольство в Будапеште сообщило, что Венгрия получила весь объем вакцин "Спутник V" в соответствии с заключенным с Россией контрактом. Сийярто также заявил, что Будапешт обсуждает с Москвой возможное производство российских вакцин от COVID-19 на венгерской фабрике.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.

https://ria.ru/20210605/vaktsina-1735760664.html

венгрия

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коронавирус covid-19, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире