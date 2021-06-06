Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210606/siyyarto-1735868185.html
Глава МИД Венгрии раскритиковал позицию Еврокомиссии по вакцинам
Глава МИД Венгрии раскритиковал позицию Еврокомиссии по вакцинам - РИА Новости, 06.06.2021
Глава МИД Венгрии раскритиковал позицию Еврокомиссии по вакцинам
Еврокомиссия совершает серьезную ошибку, превращая вакцины в предмет идеологии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:35
2021-06-06T13:35
коронавирус covid-19
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256685_352:863:2458:2048_1920x0_80_0_0_5837be6f793f4dcdddc6d9dbce9c03f2.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Еврокомиссия совершает серьезную ошибку, превращая вакцины в предмет идеологии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе - это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение "Спутника V". В мае российское посольство в Будапеште сообщило, что Венгрия получила весь объем вакцин "Спутник V" в соответствии с заключенным с Россией контрактом. Сийярто также заявил, что Будапешт обсуждает с Москвой возможное производство российских вакцин от COVID-19 на венгерской фабрике.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
https://ria.ru/20210605/vaktsina-1735760664.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256685_571:856:2160:2048_1920x0_80_0_0_ae6fdf9044f79d9b90059fc2c4f28d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире

Глава МИД Венгрии раскритиковал позицию Еврокомиссии по вакцинам

13:35 06.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Еврокомиссия совершает серьезную ошибку, превращая вакцины в предмет идеологии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Еврокомиссия делает большую ошибку, превращая вакцины в предмет геополитики и идеологии", - сказал Сийярто на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе - это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.
Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение "Спутника V". В мае российское посольство в Будапеште сообщило, что Венгрия получила весь объем вакцин "Спутник V" в соответствии с заключенным с Россией контрактом. Сийярто также заявил, что Будапешт обсуждает с Москвой возможное производство российских вакцин от COVID-19 на венгерской фабрике.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 10:37Петербургский международный экономический форум
Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины в Европе
 
Коронавирус COVID-19Петер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
Лента новостейМолния