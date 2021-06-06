https://ria.ru/20210606/siriya-1735846608.html

Российские военные доставили помощь в населенный пункт Кезельджа в Сирии

Российские военные доставили помощь в населенный пункт Кезельджа в Сирии - РИА Новости, 06.06.2021

Российские военные доставили помощь в населенный пункт Кезельджа в Сирии

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Кезельджа, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T08:55

2021-06-06T08:55

2021-06-06T08:55

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КЕЗЕЛЬДЖА (Сирия), 6 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Кезельджа, сообщил журналистам начальник группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрий Бредучев."Произведена выдача 440 продовольственных наборов. Каждый набор включает в себя муку, рис, сахар, сгущенное молоко, чай", - рассказал Бредучев.Гуманитарную помощь в первую очередь получают вдовы, многодетные семьи, инвалиды, а также те, чьи родные принимают участие в борьбе против незаконных бандформирований.Офицер также рассказал, что военные медики РФ провели осмотр местного населения. "С нами прибыли два специалиста - хирург и терапевт. При необходимости оказываем первую медицинскую помощь. Помимо этого, мы раздаем медицинские комплекты: маски, перевязочный материал, одноразовые перчатки. Сегодня мы подготовили около 70 таких пакетов", - отметил Бредучев.Местное население тепло встретило российских военнослужащих, особенную благодарность за помощь выражали дети.По его словам, в Кезельдже учится 460 детей. "Школа очень старая, мы обучаем детей с 1 по 6 класс. В этом районе проживают беженцы из всех уголков Сирии", - добавил он.C начала процесса мирного урегулирования российским ЦПВС проведено почти 3 тысячи гуманитарных мероприятий. Общий вес доставленного местным жителям гуманитарного груза превысил 5 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210605/siriya-1735753286.html

https://ria.ru/20210604/pshenitsa-1735570793.html

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