https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса - РИА Новости, 06.06.2021
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса
Роскосмос в ближайшие годы намерен создать космическую систему экологического мониторинга вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства с планеты, заявил глава РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T20:25
2021-06-06T20:25
2021-06-06T20:25
илон маск
земля
марс
космос - риа наука
роскосмос
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
spacex
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскосмос в ближайшие годы намерен создать космическую систему экологического мониторинга вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства с планеты, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.Ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о необходимости переселения человечества на Марс на случай глобальных катастроф на Земле. Для этой программы им создается ракета Starship."Роскосмос в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами. По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.По его словам, в этом вопросе Роскосмос будет взаимодействовать с НИЦ "Планета" (Росгидромет)."Наша задача – оставить нашим детям чистую природу и благоприятную для развития человечества планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете", - написал он.
https://ria.ru/20210605/rogozin-1735787357.html
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илон маск, земля, марс, космос - риа наука, роскосмос, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), spacex, дмитрий рогозин