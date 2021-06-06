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В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса - РИА Новости, 06.06.2021
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса
Роскосмос в ближайшие годы намерен создать космическую систему экологического мониторинга вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства с планеты, заявил глава РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T20:25
2021-06-06T20:25
илон маск
земля
марс
космос - риа наука
роскосмос
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
spacex
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскосмос в ближайшие годы намерен создать космическую систему экологического мониторинга вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства с планеты, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.Ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о необходимости переселения человечества на Марс на случай глобальных катастроф на Земле. Для этой программы им создается ракета Starship."Роскосмос в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами. По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.По его словам, в этом вопросе Роскосмос будет взаимодействовать с НИЦ "Планета" (Росгидромет)."Наша задача – оставить нашим детям чистую природу и благоприятную для развития человечества планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете", - написал он.
https://ria.ru/20210605/rogozin-1735787357.html
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735553954.html
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илон маск, земля, марс, космос - риа наука, роскосмос, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), spacex, дмитрий рогозин

В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса

20:25 06.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роскосмос в ближайшие годы намерен создать космическую систему экологического мониторинга вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства с планеты, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
Ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о необходимости переселения человечества на Марс на случай глобальных катастроф на Земле. Для этой программы им создается ракета Starship.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса
"Роскосмос в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами. По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом вопросе Роскосмос будет взаимодействовать с НИЦ "Планета" (Росгидромет).
"Наша задача – оставить нашим детям чистую природу и благоприятную для развития человечества планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете", - написал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Илон МаскЗемляМарсКосмос - РИА НаукаРоскосмосФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)SpaceXДмитрий Рогозин
 
 
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