https://ria.ru/20210606/pozhary-1735895137.html

В Якутию прибудут 150 парашютистов-десантников на тушение лесных пожаров

В Якутию прибудут 150 парашютистов-десантников на тушение лесных пожаров - РИА Новости, 06.06.2021

В Якутию прибудут 150 парашютистов-десантников на тушение лесных пожаров

Свыше 150 парашютистов-десантников прибудут в понедельник из Хабаровска и Владивостока в Якутию на тушение лесных пожаров, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T18:35

2021-06-06T18:35

2021-06-06T18:35

россия

бе-200

ан-2

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

нюрбинский район

происшествия

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ЯКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Свыше 150 парашютистов-десантников прибудут в понедельник из Хабаровска и Владивостока в Якутию на тушение лесных пожаров, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба. По информации властей, в настоящее время на территории Якутии тушат 16 лесных пожаров. Сгорело свыше двух тысяч гектаров земли, расположенных в девяти районах. Угрозы населенным пунктам нет.За последние сутки удалось ликвидировать шесть лесных пожаров, обнаружено три новых лесных пожара, где ведутся работы по тушению, а также семь очагов в зоне контроля."В понедельник в Якутию прибудут бойцы парашютно-десантной пожарной службы из Хабаровска и Владивостока в общем количестве 160 человек. Они будут распределены в Верхневилюйский и Нюрбинский районы… принято решение, исходя из оперативной обстановки, самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России сегодня будет работать в Сунтарском районе. В Нюрбинском районе продолжит работать вертолёт Ми-8 с водосливным устройством", - рассказали в пресс-службе.По данным оперштаба, в небе над Якутией работают более 20 единиц воздушной техники, которые осуществляют сброс воды на пожары, оперативную переброску сил и средств, авиационное патрулирование лесов. На тушение лесных пожаров задействованы самолет-амфибия "Бе-200", самолёты "Ан-2", "Cessna 172", "DA40 Tundra" и вертолёты "Ми-8".Ранее сообщалось о том, что в пятницу режим ЧС введен в Нюрбинском районе Якутии, где бушуют лесные пожары.

https://ria.ru/20210605/samolet-1735751687.html

https://ria.ru/20210530/yakutiya-1734785134.html

россия

владивосток

нюрбинский район

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россия, бе-200, ан-2, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, нюрбинский район, происшествия