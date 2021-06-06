https://ria.ru/20210606/pozhar-1735871788.html

В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей

В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей - РИА Новости, 06.06.2021

В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей

В 24-этажном доме в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T14:05

2021-06-06T14:05

2021-06-06T14:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. В 24-этажном доме в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю."В Красноярске на улице академика Вавилова, 37 "Д" происходит тление утеплителя (с 18 по 24 этажи) во многоквартирном 24-этажном жилом доме и возгорание балкона на 23-м этаже. Проходит эвакуация жителей с верхних этажей", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что площадь тления составляет 50 квадратных метров. На тушении работает 37 человек и 13 единиц техники. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе три ребенка.

https://ria.ru/20210605/peterburg-1735751313.html

красноярский край

красноярск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия