https://ria.ru/20210606/pozhar-1735871788.html
В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей
В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей - РИА Новости, 06.06.2021
В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей
В 24-этажном доме в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:05
2021-06-06T14:05
2021-06-06T14:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732315763_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_89c19577555514d21764f8b8d9c61d2d.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. В 24-этажном доме в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю."В Красноярске на улице академика Вавилова, 37 "Д" происходит тление утеплителя (с 18 по 24 этажи) во многоквартирном 24-этажном жилом доме и возгорание балкона на 23-м этаже. Проходит эвакуация жителей с верхних этажей", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что площадь тления составляет 50 квадратных метров. На тушении работает 37 человек и 13 единиц техники. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе три ребенка.
https://ria.ru/20210605/peterburg-1735751313.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732315763_666:0:3397:2048_1920x0_80_0_0_61be0b9818e3213c66225ba6a2610436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия