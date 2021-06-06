Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210606/pozhar-1735871788.html
В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей
В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей - РИА Новости, 06.06.2021
В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей
В 24-этажном доме в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:05
2021-06-06T14:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732315763_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_89c19577555514d21764f8b8d9c61d2d.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. В 24-этажном доме в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю."В Красноярске на улице академика Вавилова, 37 "Д" происходит тление утеплителя (с 18 по 24 этажи) во многоквартирном 24-этажном жилом доме и возгорание балкона на 23-м этаже. Проходит эвакуация жителей с верхних этажей", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что площадь тления составляет 50 квадратных метров. На тушении работает 37 человек и 13 единиц техники. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе три ребенка.
https://ria.ru/20210605/peterburg-1735751313.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732315763_666:0:3397:2048_1920x0_80_0_0_61be0b9818e3213c66225ba6a2610436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия

В красноярской многоэтажке из-за тления утеплителя эвакуировали людей

14:05 06.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ у многоквартирного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где горят чердачные перекрытия и кровля
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у многоквартирного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где горят чердачные перекрытия и кровля - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. В 24-этажном доме в Красноярске эвакуируют жителей верхних этажей из-за тления утеплителя и возгорания балкона, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
"В Красноярске на улице академика Вавилова, 37 "Д" происходит тление утеплителя (с 18 по 24 этажи) во многоквартирном 24-этажном жилом доме и возгорание балкона на 23-м этаже. Проходит эвакуация жителей с верхних этажей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что площадь тления составляет 50 квадратных метров. На тушении работает 37 человек и 13 единиц техники. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе три ребенка.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 08:35
Из-за повреждения стены в доме в Петербурге эвакуировали 40 человек
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20В США заявили об обсуждении с Германией компенсации Киеву за транзит газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
Лента новостейМолния