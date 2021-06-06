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При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми
При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми - РИА Новости, 06.06.2021
При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми
Двое малолетних детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:13
2021-06-06T12:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тайшет
иркутская область
тайшетский район
происшествия
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ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Двое малолетних детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.Ночью 6 июня в частном доме по улице Орджоникидзе в городе Тайшете произошел пожар."Сотрудниками МЧС на месте пожара были обнаружены тела двух детей в возрасте 1 года 7 месяцев и 5-ти лет, и их 24-летнего отца. По данному факту следственным отделом по Тайшетскому району СУСК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По версии следствия, мать оставила детей ночью без присмотра, а сама отправилась к подруге. В 4 часа утра ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре. Мужчина с семьей не проживал, вероятно, он пытался спасти детей и погиб, проникнув в дом.Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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тайшет
иркутская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тайшет, иркутская область, тайшетский район, происшествия

При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми

12:13 06.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Двое малолетних детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Ночью 6 июня в частном доме по улице Орджоникидзе в городе Тайшете произошел пожар.
"Сотрудниками МЧС на месте пожара были обнаружены тела двух детей в возрасте 1 года 7 месяцев и 5-ти лет, и их 24-летнего отца. По данному факту следственным отделом по Тайшетскому району СУСК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мать оставила детей ночью без присмотра, а сама отправилась к подруге. В 4 часа утра ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре. Мужчина с семьей не проживал, вероятно, он пытался спасти детей и погиб, проникнув в дом.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли два ребенка
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТайшетИркутская областьТайшетский районПроисшествия
 
 
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