https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html
При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми
При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми - РИА Новости, 06.06.2021
При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми
Двое малолетних детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:13
2021-06-06T12:13
2021-06-06T12:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тайшет
иркутская область
тайшетский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Двое малолетних детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.Ночью 6 июня в частном доме по улице Орджоникидзе в городе Тайшете произошел пожар."Сотрудниками МЧС на месте пожара были обнаружены тела двух детей в возрасте 1 года 7 месяцев и 5-ти лет, и их 24-летнего отца. По данному факту следственным отделом по Тайшетскому району СУСК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По версии следствия, мать оставила детей ночью без присмотра, а сама отправилась к подруге. В 4 часа утра ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре. Мужчина с семьей не проживал, вероятно, он пытался спасти детей и погиб, проникнув в дом.Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
https://ria.ru/20210517/pozhar-1732571693.html
тайшет
иркутская область
тайшетский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тайшет, иркутская область, тайшетский район, происшествия