https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html

При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми

При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми - РИА Новости, 06.06.2021

При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми

Двое малолетних детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:13

2021-06-06T12:13

2021-06-06T12:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тайшет

иркутская область

тайшетский район

происшествия

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ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Двое малолетних детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в городе Тайшете Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.Ночью 6 июня в частном доме по улице Орджоникидзе в городе Тайшете произошел пожар."Сотрудниками МЧС на месте пожара были обнаружены тела двух детей в возрасте 1 года 7 месяцев и 5-ти лет, и их 24-летнего отца. По данному факту следственным отделом по Тайшетскому району СУСК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По версии следствия, мать оставила детей ночью без присмотра, а сама отправилась к подруге. В 4 часа утра ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре. Мужчина с семьей не проживал, вероятно, он пытался спасти детей и погиб, проникнув в дом.Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732571693.html

тайшет

иркутская область

тайшетский район

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тайшет, иркутская область, тайшетский район, происшествия