https://ria.ru/20210606/pozhar-1735834310.html
В Москве в частном доме произошел пожар на площади 500 "квадратов"
В Москве в частном доме произошел пожар на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 06.06.2021
В Москве в частном доме произошел пожар на площади 500 "квадратов"
Площадь пожара в частном доме в Саларьево выросла до 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T00:42
2021-06-06T00:42
2021-06-06T00:42
саларьево (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Площадь пожара в частном доме в Саларьево выросла до 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных, сведений о пострадавших не поступало."Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на месте развёрнут штаб пожаротушения.
https://ria.ru/20210605/peterburg-1735794397.html
саларьево (москва)
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РИА Новости
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РИА Новости
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саларьево (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия