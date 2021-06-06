https://ria.ru/20210606/pozhar-1735834310.html

В Москве в частном доме произошел пожар на площади 500 "квадратов"

В Москве в частном доме произошел пожар на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 06.06.2021

В Москве в частном доме произошел пожар на площади 500 "квадратов"

Площадь пожара в частном доме в Саларьево выросла до 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T00:42

2021-06-06T00:42

2021-06-06T00:42

саларьево (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Площадь пожара в частном доме в Саларьево выросла до 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных, сведений о пострадавших не поступало."Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на месте развёрнут штаб пожаротушения.

https://ria.ru/20210605/peterburg-1735794397.html

саларьево (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саларьево (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия