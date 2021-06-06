https://ria.ru/20210606/pogoda-1735842636.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.06.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области в воскресенье из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T06:14
2021-06-06T06:14
2021-06-06T11:41
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области в воскресенье из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о грозе и ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 6 июня.
https://ria.ru/20210604/sochi-1735687200.html
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество