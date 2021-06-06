https://ria.ru/20210606/poeziya-1735844231.html

Исследование: почти половина россиян хотя бы раз в жизни писали стихи

Исследование: почти половина россиян хотя бы раз в жизни писали стихи - РИА Новости, 06.06.2021

Исследование: почти половина россиян хотя бы раз в жизни писали стихи

Почти половина россиян хотя бы раз в жизни писали стихи, а 10% сочиняют регулярно, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" по результатам... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T07:54

2021-06-06T07:54

2021-06-06T07:54

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россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Почти половина россиян хотя бы раз в жизни писали стихи, а 10% сочиняют регулярно, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" по результатам исследований, проводимых ко Дню русского языка.Шестого июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка."Всего в исследовании приняло участие более 5 500 респондентов. По его итогам, 33% россиян в основном знакомились со стихами о любви в школе, а после выпуска редко к ним обращались. При этом у 23% есть поэты, творения которых они регулярно перечитывают, а 16% с удовольствием слушают лирические произведения в исполнении известных персон. Интересно, что 49% опрошенных сами хотя бы раз в жизни писали стихи, а 10% сочиняют что-нибудь регулярно", - говорится в сообщении ЛитРес.Отмечается, что более 70% россиян уверены, что стихи - это отличный и нестаромодный способ признаться в любви, хотя 20% думают, что лучше выразить свои чувства прозой. Однако лишь четверть опрошенных хотя бы раз в жизни получала признание в любви в стихах.

https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html

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