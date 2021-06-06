https://ria.ru/20210606/parom-1735878539.html

В Нью-Йорке паром со 125 людьми сел на мель

В Нью-Йорке паром со 125 людьми сел на мель - РИА Новости, 06.06.2021

В Нью-Йорке паром со 125 людьми сел на мель

Паром, перевозивший 125 человек, сел на мель у побережья Нью-Йорка, все пассажиры и экипаж спасены, сообщает пожарный департамент города. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T15:20

2021-06-06T15:20

2021-06-06T15:20

нью-йорк (город)

сша

бруклин

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - РИА Новости. Паром, перевозивший 125 человек, сел на мель у побережья Нью-Йорка, все пассажиры и экипаж спасены, сообщает пожарный департамент города.Отмечается, что инцидент произошел у побережья нью-йоркского района Бруклин в субботу. В спасательной операции приняли участие пожарные и полиция Нью-Йорка, а также силы береговой охраны США."В 16:15 (23:15 мск) паром компании Seastrek со 125 людьми на борту, включая 118 пассажиров и семь членов экипажа, сел на мель. Наши подразделения из многочисленных агентств прибыли (на место происшествия - ред.) менее чем за четыре минуты... Эвакуированные пассажиры были доставлены на близлежащий судоремонтный завод военно-морских сил", - заявил помощник заместителя главы пожарного департамента Майкл Гала.Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, за исключением одного члена экипажа парома, который получил не опасные для жизни травмы и был госпитализирован.

https://ria.ru/20210605/teplokhod-1735772030.html

нью-йорк (город)

сша

бруклин

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нью-йорк (город), сша, бруклин, в мире