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В Нью-Йорке паром со 125 людьми сел на мель
В Нью-Йорке паром со 125 людьми сел на мель - РИА Новости, 06.06.2021
В Нью-Йорке паром со 125 людьми сел на мель
Паром, перевозивший 125 человек, сел на мель у побережья Нью-Йорка, все пассажиры и экипаж спасены, сообщает пожарный департамент города. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:20
2021-06-06T15:20
нью-йорк (город)
сша
бруклин
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - РИА Новости. Паром, перевозивший 125 человек, сел на мель у побережья Нью-Йорка, все пассажиры и экипаж спасены, сообщает пожарный департамент города.Отмечается, что инцидент произошел у побережья нью-йоркского района Бруклин в субботу. В спасательной операции приняли участие пожарные и полиция Нью-Йорка, а также силы береговой охраны США."В 16:15 (23:15 мск) паром компании Seastrek со 125 людьми на борту, включая 118 пассажиров и семь членов экипажа, сел на мель. Наши подразделения из многочисленных агентств прибыли (на место происшествия - ред.) менее чем за четыре минуты... Эвакуированные пассажиры были доставлены на близлежащий судоремонтный завод военно-морских сил", - заявил помощник заместителя главы пожарного департамента Майкл Гала.Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, за исключением одного члена экипажа парома, который получил не опасные для жизни травмы и был госпитализирован.
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нью-йорк (город), сша, бруклин, в мире

В Нью-Йорке паром со 125 людьми сел на мель

15:20 06.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - РИА Новости. Паром, перевозивший 125 человек, сел на мель у побережья Нью-Йорка, все пассажиры и экипаж спасены, сообщает пожарный департамент города.
Отмечается, что инцидент произошел у побережья нью-йоркского района Бруклин в субботу. В спасательной операции приняли участие пожарные и полиция Нью-Йорка, а также силы береговой охраны США.
"В 16:15 (23:15 мск) паром компании Seastrek со 125 людьми на борту, включая 118 пассажиров и семь членов экипажа, сел на мель. Наши подразделения из многочисленных агентств прибыли (на место происшествия - ред.) менее чем за четыре минуты... Эвакуированные пассажиры были доставлены на близлежащий судоремонтный завод военно-морских сил", - заявил помощник заместителя главы пожарного департамента Майкл Гала.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, за исключением одного члена экипажа парома, который получил не опасные для жизни травмы и был госпитализирован.
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