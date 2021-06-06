https://ria.ru/20210606/nikaragua-1735845064.html

В Никарагуа оппозиционера заподозрили в ущемлении прав народа

В Никарагуа оппозиционера заподозрили в ущемлении прав народа - РИА Новости, 06.06.2021

В Никарагуа оппозиционера заподозрили в ущемлении прав народа

Полиция Никарагуа задержала ещё одного оппозиционера Артуро Круса, который мог баллотироваться в президенты страны, следует из заявления Генпрокуратуры страны. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T08:19

2021-06-06T08:19

2021-06-06T08:19

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн - РИА Новости. Полиция Никарагуа задержала ещё одного оппозиционера Артуро Круса, который мог баллотироваться в президенты страны, следует из заявления Генпрокуратуры страны."Генпрокуратура информирует население, что в субботу 5 июня 2021 года Национальной полицией был задержан гражданин Артуро Хосе Крус Секейра, в отношении которого ведётся расследование из-за наличия веских признаков того, что он... ущемлял права народа", - говорится в сообщении.Оппозиционер предстанет перед судебными властями.В Twitter самого Круса отмечается, что он планировал в субботу вернуться из США в Никарагуа. Его самолёт приземлился в 9.00, и с тех пор он не выходил на связь.Ранее стало известно, что другого кандидата в президенты Никарагуа Кристиану Чаморро, которую обвиняют в отмывании средств через фонд её матери, экс-президента Виолеты Чаморро, поместили под домашний арест.Президентские выборы в Никарагуа намечены на ноябрь.

https://ria.ru/20200515/1571424845.html

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никарагуа, сша, в мире