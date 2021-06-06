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Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО
Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО - РИА Новости, 06.06.2021
Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:52
2021-06-06T12:52
нато
алексей пушков
москва
белоруссия
сирия
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой.По словам члена Совфеда, несмотря на отсутствие диалога и сдерживания как таковых, Столтенберг упорно не замечает, что формула не работает. Пушков напомнил, что Североатлантический альянс не смог "сдержать" Россию в ситуациях с Сирией, Донбассом и Белоруссией."Это чисто виртуальная формула. На деле у НАТО нет внятной политики в адрес России, кроме политики враждебности. А для этого ума не надо. И так уже много лет. Приходится вслед за президентом Макроном констатировать "смерть мозга НАТО", — написал Пушков в Telegram-канале.Ранее Столтенберг заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что сотрудничество Москвы и Минска беспокоит членов альянса. Он также подчеркнул, что НАТО "придерживается двустороннего подхода к России: сдерживание и диалог".
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нато, алексей пушков, москва, белоруссия, сирия, йенс столтенберг, в мире

Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО

12:52 06.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой.
По словам члена Совфеда, несмотря на отсутствие диалога и сдерживания как таковых, Столтенберг упорно не замечает, что формула не работает. Пушков напомнил, что Североатлантический альянс не смог "сдержать" Россию в ситуациях с Сирией, Донбассом и Белоруссией.
"Это чисто виртуальная формула. На деле у НАТО нет внятной политики в адрес России, кроме политики враждебности. А для этого ума не надо. И так уже много лет. Приходится вслед за президентом Макроном констатировать "смерть мозга НАТО", — написал Пушков в Telegram-канале.
Ранее Столтенберг заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что сотрудничество Москвы и Минска беспокоит членов альянса. Он также подчеркнул, что НАТО "придерживается двустороннего подхода к России: сдерживание и диалог".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 18:13
В НАТО заявили о необходимости новой стратегии
 
НАТОАлексей ПушковМоскваБелоруссияСирияЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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