https://ria.ru/20210606/nato-1735864269.html

Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО

Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО - РИА Новости, 06.06.2021

Пушков констатировал "смерть мозга" НАТО

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:52

2021-06-06T12:52

2021-06-06T12:52

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москва

белоруссия

сирия

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о принципе "сдерживания и диалога" в отношениях с Москвой.По словам члена Совфеда, несмотря на отсутствие диалога и сдерживания как таковых, Столтенберг упорно не замечает, что формула не работает. Пушков напомнил, что Североатлантический альянс не смог "сдержать" Россию в ситуациях с Сирией, Донбассом и Белоруссией."Это чисто виртуальная формула. На деле у НАТО нет внятной политики в адрес России, кроме политики враждебности. А для этого ума не надо. И так уже много лет. Приходится вслед за президентом Макроном констатировать "смерть мозга НАТО", — написал Пушков в Telegram-канале.Ранее Столтенберг заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что сотрудничество Москвы и Минска беспокоит членов альянса. Он также подчеркнул, что НАТО "придерживается двустороннего подхода к России: сдерживание и диалог".

https://ria.ru/20210601/nato-1735143413.html

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нато, алексей пушков, москва, белоруссия, сирия, йенс столтенберг, в мире