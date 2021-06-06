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Путин вручит государственные награды в День России
Путин вручит государственные награды в День России - РИА Новости, 06.06.2021
Путин вручит государственные награды в День России
Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит государственные премии и наградит героев труда, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:53
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россия
общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит государственные премии и наградит героев труда, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".Кроме того, глава государства, как сообщается, планирует пообщаться с социальными работниками в их профессиональный праздник.
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россия, общество, владимир путин

Путин вручит государственные награды в День России

13:53 06.06.2021 (обновлено: 14:03 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит государственные премии и наградит героев труда, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Кроме того, глава государства, как сообщается, планирует пообщаться с социальными работниками в их профессиональный праздник.
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