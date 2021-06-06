https://ria.ru/20210606/nagrady-1735869824.html

Путин вручит государственные награды в День России

Путин вручит государственные награды в День России - РИА Новости, 06.06.2021

Путин вручит государственные награды в День России

Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит государственные премии и наградит героев труда, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:53

2021-06-06T13:53

2021-06-06T14:03

россия

общество

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит государственные премии и наградит героев труда, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".Кроме того, глава государства, как сообщается, планирует пообщаться с социальными работниками в их профессиональный праздник.

https://ria.ru/20210601/vykhodnye-1735029784.html

россия

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2021

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россия, общество, владимир путин