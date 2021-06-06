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В Ливии похитили сотрудника Красного полумесяца
В Ливии похитили сотрудника Красного полумесяца - РИА Новости, 06.06.2021
В Ливии похитили сотрудника Красного полумесяца
Ливийский Красный полумесяц и миссия ООН по поддержке Ливии заявили о похищении руководителя одного из региональных отделений Красного полумесяца на востоке... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T17:07
2021-06-06T17:07
2021-06-06T17:07
красный полумесяц
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ливийский Красный полумесяц и миссия ООН по поддержке Ливии заявили о похищении руководителя одного из региональных отделений Красного полумесяца на востоке страны и призвали к его немедленному освобождению.Согласно заявлению Красного полумесяца в Ливии, руководитель отделения в городе Адждабия Мансур Аттый Аль-Магриби был похищен в четверг недалеко от офиса организации. Пока с ним связаться не удалось."Заботясь о безопасности наших волонтеров и сотрудников, мы призываем органы безопасности принять меры по скорейшему возвращению (Мансура Аль-Магриби - ред.) и проведению расследования по факту похищения", - говорится в заявлении Красного полумесяца в Twitter.Миссия ООН по поддержке в Ливии отметила, что на машину Аль-Магриби напал вооруженный человек и похитил его, до сих пор место нахождения Аль-Магриби не известно."Миссия ООН призывает к безоговорочному освобождению похищенного и обращается к органам безопасности провести быстрое, тщательное и прозрачное расследование этого насильственного исчезновения", - указывается в заявлении миссии в Twitter.
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красный полумесяц, ливия, оон, в мире
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Ливийский Красный полумесяц и миссия ООН по поддержке Ливии
заявили о похищении руководителя одного из региональных отделений Красного полумесяца
на востоке страны и призвали к его немедленному освобождению.
Согласно заявлению Красного полумесяца в Ливии, руководитель отделения в городе Адждабия Мансур Аттый Аль-Магриби был похищен в четверг недалеко от офиса организации. Пока с ним связаться не удалось.
"Заботясь о безопасности наших волонтеров и сотрудников, мы призываем органы безопасности принять меры по скорейшему возвращению (Мансура Аль-Магриби - ред.) и проведению расследования по факту похищения", - говорится в заявлении Красного полумесяца в Twitter.
Миссия ООН по поддержке в Ливии отметила, что на машину Аль-Магриби напал вооруженный человек и похитил его, до сих пор место нахождения Аль-Магриби не известно.
"Миссия ООН
призывает к безоговорочному освобождению похищенного и обращается к органам безопасности провести быстрое, тщательное и прозрачное расследование этого насильственного исчезновения", - указывается в заявлении миссии в Twitter
.