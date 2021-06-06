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Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста Фаучи
Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста Фаучи - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста Фаучи
Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:18
2021-06-06T04:18
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
дональд трамп
китай
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи."Он не отличный доктор, но прекрасно умеет себя продвигать и любит телевидение больше, чем любой политик", - заявил Трамп, выступая в Северной Каролине.По его утверждению, Фаучи ошибался "почти во всем". Трамп заявил, что закрыл в свое время границы с Европой и Китаем, хотя Фаучи был против."Много месяцев спустя он сказал, что это было правильное решение, но сам он в свое время не хотел закрывать границу", - сказал Трамп.Он также раскритиковал Фаучи за то, что тот "увлекся" масками и стал рекомендовать носить по две. Высмеивая Фаучи, Трамп предложил носить "три, четыре маски, в идеале еще очки", и на протяжении последующих пяти-шести лет.
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, китай, европа, сша, в мире

Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста Фаучи

04:18 06.06.2021
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
"Он не отличный доктор, но прекрасно умеет себя продвигать и любит телевидение больше, чем любой политик", - заявил Трамп, выступая в Северной Каролине.
По его утверждению, Фаучи ошибался "почти во всем". Трамп заявил, что закрыл в свое время границы с Европой и Китаем, хотя Фаучи был против.
"Много месяцев спустя он сказал, что это было правильное решение, но сам он в свое время не хотел закрывать границу", - сказал Трамп.
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Он также раскритиковал Фаучи за то, что тот "увлекся" масками и стал рекомендовать носить по две. Высмеивая Фаучи, Трамп предложил носить "три, четыре маски, в идеале еще очки", и на протяжении последующих пяти-шести лет.
 
Распространение коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКитайЕвропаСШАВ мире
 
 
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