https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735858970.html

В Москве за сутки госпитализировали 1266 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1266 человек с коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1266 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 1266 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:45

2021-06-06T11:45

2021-06-06T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1266 человек с коронавирусом, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел еще 1741 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 076 346. В Москве выявлены 2936 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1266 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 61 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735748173.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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