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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735858784.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:43
2021-06-06T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%; 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания 0,04%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, еврейская автономная область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

11:43 06.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%; 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания 0,04%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика 0,05%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЧукотский автономный округЕврейская автономная область
 
 
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