https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735858784.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:43

2021-06-06T11:43

2021-06-06T11:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чукотский автономный округ

еврейская автономная область

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За сутки из всех субъектов РФ нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%; 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания 0,04%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика 0,05%", - говорится в сообщении.

россия

чукотский автономный округ

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, еврейская автономная область