https://ria.ru/20210606/kndr-1735842024.html

Трамп назвал Ким Чен Ына особенным

Трамп назвал Ким Чен Ына особенным - РИА Новости, 06.06.2021

Трамп назвал Ким Чен Ына особенным

Президент США Джо Байден не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что сам отлично ладил с... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T05:55

2021-06-06T05:55

2021-06-06T05:55

дональд трамп

ким чен ын

джо байден

кндр (северная корея)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что сам отлично ладил с северокорейским лидером."Началось немного жестко, но мы отлично поладили (с Ким Чен Ыном - ред.), он понравился мне, я понравился ему", - заявил Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине. Он добавил, что нынешний президент США не нравится Северокорейскому лидеру, поэтому ему не с кем разговаривать."Он (Ким Чен Ын - ред.) парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили", - сказал ТрампТрамп заявил, что во время своего президентства остановил войну с Северной Кореей, которая казалась неизбежной.

https://ria.ru/20210605/kndr-1735745355.html

кндр (северная корея)

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дональд трамп, ким чен ын, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире