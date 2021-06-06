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Трамп назвал Ким Чен Ына особенным
Трамп назвал Ким Чен Ына особенным - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп назвал Ким Чен Ына особенным
Президент США Джо Байден не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что сам отлично ладил с... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T05:55
2021-06-06T05:55
2021-06-06T05:55
дональд трамп
ким чен ын
джо байден
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что сам отлично ладил с северокорейским лидером."Началось немного жестко, но мы отлично поладили (с Ким Чен Ыном - ред.), он понравился мне, я понравился ему", - заявил Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине. Он добавил, что нынешний президент США не нравится Северокорейскому лидеру, поэтому ему не с кем разговаривать."Он (Ким Чен Ын - ред.) парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили", - сказал ТрампТрамп заявил, что во время своего президентства остановил войну с Северной Кореей, которая казалась неизбежной.
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дональд трамп, ким чен ын, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном
, заявил бывший президент США Дональд Трамп
, добавив, что сам отлично ладил с северокорейским лидером.
"Началось немного жестко, но мы отлично поладили (с Ким Чен Ыном - ред.), он понравился мне, я понравился ему", - заявил Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине. Он добавил, что нынешний президент США не нравится Северокорейскому лидеру, поэтому ему не с кем разговаривать.
"Он (Ким Чен Ын - ред.) парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили", - сказал Трамп
Трамп заявил, что во время своего президентства остановил войну с Северной Кореей, которая казалась неизбежной.