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Трамп назвал Ким Чен Ына особенным
Трамп назвал Ким Чен Ына особенным - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп назвал Ким Чен Ына особенным
Президент США Джо Байден не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что сам отлично ладил с... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T05:55
2021-06-06T05:55
дональд трамп
ким чен ын
джо байден
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что сам отлично ладил с северокорейским лидером."Началось немного жестко, но мы отлично поладили (с Ким Чен Ыном - ред.), он понравился мне, я понравился ему", - заявил Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине. Он добавил, что нынешний президент США не нравится Северокорейскому лидеру, поэтому ему не с кем разговаривать."Он (Ким Чен Ын - ред.) парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили", - сказал ТрампТрамп заявил, что во время своего президентства остановил войну с Северной Кореей, которая казалась неизбежной.
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дональд трамп, ким чен ын, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире

Трамп назвал Ким Чен Ына особенным

05:55 06.06.2021
 
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : ЦТАК
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ладит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что сам отлично ладил с северокорейским лидером.
"Началось немного жестко, но мы отлично поладили (с Ким Чен Ыном - ред.), он понравился мне, я понравился ему", - заявил Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине. Он добавил, что нынешний президент США не нравится Северокорейскому лидеру, поэтому ему не с кем разговаривать.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 04:31
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
"Он (Ким Чен Ын - ред.) парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили", - сказал Трамп
Трамп заявил, что во время своего президентства остановил войну с Северной Кореей, которая казалась неизбежной.
 
Дональд ТрампКим Чен ЫнДжо БайденКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
 
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