https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html

В США призвали компании уделить больше внимания кибербезопасности

В США призвали компании уделить больше внимания кибербезопасности - РИА Новости, 06.06.2021

В США призвали компании уделить больше внимания кибербезопасности

Глава минтранса США Пит Буттиджич считает, что все частные компании, в том числе мелкие, должны иметь надежные системы кибербезопасности, так как взломы чреваты РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T22:59

2021-06-06T22:59

2021-06-06T22:59

colonial pipeline

пит буттиджич

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Глава минтранса США Пит Буттиджич считает, что все частные компании, в том числе мелкие, должны иметь надежные системы кибербезопасности, так как взломы чреваты последствиями в национальном масштабе."Работая в области обеспечения безопасности транспортной системы, мы много сотрудничаем со службой национальной безопасности. Наша задача - выстроить устойчивую транспортную систему... Транспортная система, так же, как и системы водообеспечения и электроснабжения, во многом находится либо в частных руках, либо под управлением местных властей. Поэтому мы должны убедиться в том, что даже самый мелкий игрок рынка, любая частная компания обладает механизмами для обеспечения своей кибербезопасности", - заявил министр в интервью телеканалу CBS.Он подчеркнул, что инцидент с хакерской атакой на компанию Colonial Pipeline показал, что взлом систем безопасности частной компании может иметь последствия, которые затронут всю страну.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, 7 мая подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы".Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К некоторым авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, хотя, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам более 4 миллионов долларов выкупа.

https://ria.ru/20210602/kreml-1735227501.html

https://ria.ru/20210605/khaker-1735746582.html

сша

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colonial pipeline, пит буттиджич, сша, в мире