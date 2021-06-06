https://ria.ru/20210606/kiberataka-1735838382.html
Трамп назвал кибератаки неуважением к США
Трамп назвал кибератаки неуважением к США - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп назвал кибератаки неуважением к США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки - это неуважение к США. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T03:17
2021-06-06T03:17
2021-06-06T03:17
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки - это неуважение к США.Выступая на съезде республиканцев Северной Каролины, Трамп заявил, что страна подвергается "разграблению" с помощью кибератак."Это неуважение к США и их лидерам", - сказал Трамп, не обвиняя какую-либо конкретную страну в кибератаках.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20210605/tramp-1735745507.html
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
заявил, что кибератаки - это неуважение к США.
Выступая на съезде республиканцев Северной Каролины, Трамп заявил, что страна подвергается "разграблению" с помощью кибератак.
"Это неуважение к США и их лидерам", - сказал Трамп, не обвиняя какую-либо конкретную страну в кибератаках.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.