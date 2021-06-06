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Трех пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали в Уфу
Трех пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали в Уфу - РИА Новости, 06.06.2021
Трех пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали в Уфу
Трёх пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали санавиацией в больницу Уфы, они в тяжелом состоянии, еще один ребёнок и женщина в состоянии средней... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:11
2021-06-06T13:11
2021-06-06T13:29
михаил мурашко
республика башкортостан
уфа
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Трёх пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали санавиацией в больницу Уфы, они в тяжелом состоянии, еще один ребёнок и женщина в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее Госавтоинспекция Башкирии сообщила, что при опрокидывании автомобиля пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы. По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу на автодороге Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района: 28-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием."В данный момент троих пострадавших детей эвакуировали санитарной авиацией в РДКБ в г. Уфа, их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшая женщина и еще один ребёнок госпитализированы в ближайшую к месту ДТП центральную районную больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Башкирии, отметили в Минздраве.
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михаил мурашко, республика башкортостан, уфа, происшествия
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Трёх пострадавших в ДТП в Башкирии
детей эвакуировали санавиацией в больницу Уфы
, они в тяжелом состоянии, еще один ребёнок и женщина в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России
.
Ранее Госавтоинспекция Башкирии сообщила, что при опрокидывании автомобиля пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы. По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу на автодороге Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района: 28-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.
"В данный момент троих пострадавших детей эвакуировали санитарной авиацией в РДКБ в г. Уфа, их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшая женщина и еще один ребёнок госпитализированы в ближайшую к месту ДТП центральную районную больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Башкирии, отметили в Минздраве.