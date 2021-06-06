https://ria.ru/20210606/evakuatsiya-1735866590.html

Трех пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали в Уфу

Трех пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали в Уфу - РИА Новости, 06.06.2021

Трех пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали в Уфу

Трёх пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали санавиацией в больницу Уфы, они в тяжелом состоянии, еще один ребёнок и женщина в состоянии средней... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:11

2021-06-06T13:11

2021-06-06T13:29

михаил мурашко

республика башкортостан

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Трёх пострадавших в ДТП в Башкирии детей эвакуировали санавиацией в больницу Уфы, они в тяжелом состоянии, еще один ребёнок и женщина в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее Госавтоинспекция Башкирии сообщила, что при опрокидывании автомобиля пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы. По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу на автодороге Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района: 28-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием."В данный момент троих пострадавших детей эвакуировали санитарной авиацией в РДКБ в г. Уфа, их состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшая женщина и еще один ребёнок госпитализированы в ближайшую к месту ДТП центральную районную больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Башкирии, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20210606/tatarstan-1735860316.html

республика башкортостан

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, республика башкортостан, уфа, происшествия