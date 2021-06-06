https://ria.ru/20210606/ekzamen-1735859887.html
Эксперт рассказал об альтернативах ЕГЭ
Эксперт рассказал об альтернативах ЕГЭ - РИА Новости, 06.06.2021
Эксперт рассказал об альтернативах ЕГЭ
От единого государственного экзамена сейчас "остались рожки да ножки", альтернатив ему много, главная из которых — портфолио, считает президент Всероссийского... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:53
2021-06-06T11:53
2021-06-06T12:14
россия
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. От единого государственного экзамена сейчас "остались рожки да ножки", альтернатив ему много, главная из которых — портфолио, считает президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, академик Сергей Комков."Альтернатив вообще достаточно много, и уже их неоднократно предлагали", — заявил Комков РИА Новости.Во-первых, альтернатива, по его мнению, — это переход к уже существовавшей классической системе выпускных экзаменов.Во-вторых, в ведущих вузах сохранились свои приемные экзамены в дополнение к сертификатам ЕГЭ. Комков отметил, что это показывает, что попытка совместить выпускной и вступительный экзамены в ЕГЭ провалилась.По словам Комкова, главная альтернатива ЕГЭ — это система портфолио, которая существует во многих странах мира.И тогда, поясняет Комков, ученик принесет в вуз удостоверение, в которое выставлены все зачетные баллы, показывающие уровень его активности, его личность.
https://ria.ru/20210603/ege-1735501889.html
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россия, единый государственный экзамен (егэ), общество
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
От единого государственного экзамена
сейчас "остались рожки да ножки", альтернатив ему много, главная из которых — портфолио, считает президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, академик Сергей Комков.
"Альтернатив вообще достаточно много, и уже их неоднократно предлагали", — заявил Комков РИА Новости.
Во-первых, альтернатива, по его мнению, — это переход к уже существовавшей классической системе выпускных экзаменов.
Во-вторых, в ведущих вузах сохранились свои приемные экзамены в дополнение к сертификатам ЕГЭ. Комков отметил, что это показывает, что попытка совместить выпускной и вступительный экзамены в ЕГЭ провалилась.
"На сегодня от ЕГЭ остались, как специалисты говорят, рожки да ножки. <...> И то, если раньше его (экзамен по русскому языку. — Прим. ред.) сдавали в тестовой форме, сегодня его сдают в той же самой классической форме. Таким образом, собственно этого ЕГЭ уже давно фактически и не существует", — добавил эксперт.
По словам Комкова, главная альтернатива ЕГЭ — это система портфолио, которая существует во многих странах мира.
"То есть за курс средней школы ученики набирают определенное количество зачетных баллов, <...> зачетные баллы за каждый год, особенно за выпускные классы — девятый, десятый, одиннадцатый классы. Участие учеников во всех олимпиадах, конкурсах, в различного рода соревнованиях. Все это, так сказать, суммировать, вести учет этому", — добавил эксперт.
И тогда, поясняет Комков, ученик принесет в вуз удостоверение, в которое выставлены все зачетные баллы, показывающие уровень его активности, его личность.