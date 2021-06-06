https://ria.ru/20210606/dozhdi-1735857385.html

"Ведро воды на квадратный метр": москвичей предупредили о ливнях

"Ведро воды на квадратный метр": москвичей предупредили о ливнях - РИА Новости, 06.06.2021

"Ведро воды на квадратный метр": москвичей предупредили о ливнях

За ближайшие 6 суток в Москве выпадет до 60 миллиметров осадков, что составляет 80% месячной нормы, самые сильные дожди - в среду, до 18 миллиметров, сообщил... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:29

2021-06-06T11:29

2021-06-06T11:38

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За ближайшие 6 суток в Москве выпадет до 60 миллиметров осадков, что составляет 80% месячной нормы, самые сильные дожди - в среду, до 18 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В общей сложности за ближайшие 6 суток выпадет до 60 миллиметров, или 80% месячной нормы. То есть в день по одному ведру воды на один квадратный метр улиц", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что в воскресенье прольется до 7 миллиметров, в понедельник - 9 миллиметров, во вторник - 8 миллиметров, в среду - 18 миллиметров, в четверг - 11 миллиметров, в пятницу - 8 миллиметров.Синоптик добавил, что в Москве на следующей неделе ожидаются грозы, шквалистый ветер, высокая влажность и до плюс 25."Начиная с сегодняшнего дня и всю предстоящую неделю очень однотипная погода. Она будет определяться влиянием южного циклона, который забуксует над Черноземьем в районе Белгорода, Курска. И будет волчком кружить, и всю неделю мы будем находиться под воздействием его спирали кучево-дождевых облаков. Сегодня у нас жёлтый штормовой уровень опасности, и я думаю, что он будет объявляться в ежедневном порядке", - рассказал Тишковец."По температуре ровно: в ночные часы плюс 10-15, в дневные - плюс 20-25. Правда к субботе повышение до 23-28 градусов. В основном северо-восточный ветер, 4-9 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление до 15-20 метров. Высокая, почти тропическая, влажность воздуха, будет душно", - добавил синоптик.Метеоролог уточнил, что ночью и утром местами возможны туманы.

https://ria.ru/20210601/iyun-1735036427.html

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погода, евгений тишковец, москва, общество