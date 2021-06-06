https://ria.ru/20210606/donbass-1735860838.html
ВСУ разместили системы "Град" в Славянске, заявили в ДНР
ВСУ разместили системы "Град" в Славянске, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.06.2021
ВСУ разместили системы "Град" в Славянске, заявили в ДНР
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении реактивных систем залпового огня "Град" украинских... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:07
2021-06-06T12:07
2021-06-06T12:08
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении реактивных систем залпового огня "Град" украинских силовиков на железнодорожной станции в Донбассе."На железнодорожной станции в Славянске (город под контролем властей Киева на севере Донецкой области - ред.) выявлено 12 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что данную информацию подтверждает в своем отчете № 129/2021 от 5 июня 2021 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210603/donbass-1735486863.html
https://ria.ru/20210605/stantsii-1735826518.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, славянск, оон, украина, в мире