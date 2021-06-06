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Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром
Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром - РИА Новости, 06.06.2021
Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром
Кефир при нанесении на сгоревшую на солнце кожу может вызвать бактериальную инфекцию, а сметана — усилить ожог, сообщила РИА Новости главный врач Московского... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T06:03
2021-06-06T06:03
2021-06-06T12:43
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Кефир при нанесении на сгоревшую на солнце кожу может вызвать бактериальную инфекцию, а сметана — усилить ожог, сообщила РИА Новости главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова.Врач уточнила, что при лечении солнечных ожогов нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства, так как они сушат кожу, что наносит ей дополнительные травмы. Также обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и "перегружать" слишком жирными кремами.При этом она отметила, что при лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом."Как и при любом ожоге, при солнечном ожоге пострадавший участок кожи необходимо охладить. Для этого можно использовать примочки с охлажденными растворами, например, слабый черный чай, настой ромашки, шалфея. Охлажденную кожу обязательно надо увлажнить, иначе сразу после охлаждения кожа пересохнет и воспалится еще больше. Средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов отлично справятся с этой задачей", — рассказала Жукова.Она уточнила, что при нарушении общего состояния и ознобе назначаются нестероидные противовоспалительные средства. После купирования острого воспалительного процесса необходимо обратиться к дерматологу для подбора дальнейшего наружного лечения. Если солнечный ожог распространенный, вызывает сильную боль и жар, то к врачу следует обратиться незамедлительно.
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россия, здравоохранение, общество
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Кефир при нанесении на сгоревшую на солнце кожу может вызвать бактериальную инфекцию, а сметана — усилить ожог, сообщила РИА Новости главный врач
Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова.
"Кефир и сметана — молочные продукты, имеющие в своем составе лактобактерии, иногда другие бактерии тоже. В кефире — кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи. Сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит его усугубление, то есть усиление ожога", — отметила Жукова, отвечая на вопрос, можно ли наносить на солнечный ожог молочные продукты.
Врач уточнила, что при лечении солнечных ожогов нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства, так как они сушат кожу, что наносит ей дополнительные травмы. Также обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и "перегружать" слишком жирными кремами.
При этом она отметила, что при лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом.
"Как и при любом ожоге, при солнечном ожоге пострадавший участок кожи необходимо охладить. Для этого можно использовать примочки с охлажденными растворами, например, слабый черный чай, настой ромашки, шалфея. Охлажденную кожу обязательно надо увлажнить, иначе сразу после охлаждения кожа пересохнет и воспалится еще больше. Средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов отлично справятся с этой задачей", — рассказала Жукова.
Она уточнила, что при нарушении общего состояния и ознобе назначаются нестероидные противовоспалительные средства. После купирования острого воспалительного процесса необходимо обратиться к дерматологу для подбора дальнейшего наружного лечения. Если солнечный ожог распространенный, вызывает сильную боль и жар, то к врачу следует обратиться незамедлительно.