https://ria.ru/20210606/dermatologiya-1735842393.html

Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром

Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром - РИА Новости, 06.06.2021

Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром

Кефир при нанесении на сгоревшую на солнце кожу может вызвать бактериальную инфекцию, а сметана — усилить ожог, сообщила РИА Новости главный врач Московского... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T06:03

2021-06-06T06:03

2021-06-06T12:43

россия

здравоохранение

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Кефир при нанесении на сгоревшую на солнце кожу может вызвать бактериальную инфекцию, а сметана — усилить ожог, сообщила РИА Новости главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова.Врач уточнила, что при лечении солнечных ожогов нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства, так как они сушат кожу, что наносит ей дополнительные травмы. Также обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и "перегружать" слишком жирными кремами.При этом она отметила, что при лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом."Как и при любом ожоге, при солнечном ожоге пострадавший участок кожи необходимо охладить. Для этого можно использовать примочки с охлажденными растворами, например, слабый черный чай, настой ромашки, шалфея. Охлажденную кожу обязательно надо увлажнить, иначе сразу после охлаждения кожа пересохнет и воспалится еще больше. Средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов отлично справятся с этой задачей", — рассказала Жукова.Она уточнила, что при нарушении общего состояния и ознобе назначаются нестероидные противовоспалительные средства. После купирования острого воспалительного процесса необходимо обратиться к дерматологу для подбора дальнейшего наружного лечения. Если солнечный ожог распространенный, вызывает сильную боль и жар, то к врачу следует обратиться незамедлительно.

https://ria.ru/20210414/vrachi-1728174101.html

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россия, здравоохранение, общество