https://ria.ru/20210606/demokrat-1735840630.html
Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его
Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его
Демократическая партия США провалила попытки достать бывшего президента США Дональда Трампа, заявил он, выругавшись в качестве ответа. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:34
2021-06-06T04:34
2021-06-06T04:34
дональд трамп
демократическая партия сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:74:2224:1326_1920x0_80_0_0_b038d7c7beee07151e9a2dd877831e58.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Демократическая партия США провалила попытки достать бывшего президента США Дональда Трампа, заявил он, выругавшись в качестве ответа.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_54fb9759fa77baac81c910313bf841b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, демократическая партия сша, сша, в мире