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Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его
Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его
Демократическая партия США провалила попытки достать бывшего президента США Дональда Трампа, заявил он, выругавшись в качестве ответа. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:34
2021-06-06T04:34
дональд трамп
демократическая партия сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Демократическая партия США провалила попытки достать бывшего президента США Дональда Трампа, заявил он, выругавшись в качестве ответа.
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дональд трамп, демократическая партия сша, сша, в мире

Трамп выругался в ответ на попытки демократов "достать" его

04:34 06.06.2021
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Демократическая партия США провалила попытки достать бывшего президента США Дональда Трампа, заявил он, выругавшись в качестве ответа.
"Они провалились в Вашингтоне, повсеместно. Между неудачными попытками импичмента номер один и два, все эти расследования. Вот дерьмо, мы провалились", - сказал Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине.
 
Дональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
 
 
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