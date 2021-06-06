https://ria.ru/20210606/chetyrekhdnevka-1735839075.html

Профессор МГУ рассказала, какой может быть четырехдневная рабочая неделя

Профессор МГУ рассказала, какой может быть четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.06.2021

Профессор МГУ рассказала, какой может быть четырехдневная рабочая неделя

В России все чаще обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. Какой график возможен в таком случае, предположила в интервью радио Sputnik профессор... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:11

2021-06-06T04:11

2021-06-06T11:26

четырехдневная рабочая неделя

россия

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России все чаще обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. Какой график возможен в таком случае, предположила в интервью радио Sputnik профессор экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Разумова.За время пандемии многие компании выстроили свою работу таким образом, что часть сотрудников могут не появляться на рабочем месте каждый день. Работодателей это устраивает, так как на результатах работы это не сказывается. Однако в масштабах страны переход на сокращенную рабочую неделю маловероятен, считает профессор, заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Разумова.Если решение о введении четырехдневной рабочей недели все же будет принято, то вряд ли будет назначен один дополнительный свободный день, полагает она. Скорее будут перераспределены рабочие часы.По ее словам, это означает, что не условная среда станет выходным, а просто рабочие 32 часа будут распределены по дням. К тому же выбрать единый свободный рабочий день для всей страны сложно. Татьяна Разумова подчеркнула, что не взялась бы его назвать. "Когда людям предоставляют возможность свободно выбрать день, когда не надо ехать в офис, то все выбирают разное. Практика показывает, что, с точки зрения работника, есть две модели. Первая — когда человек удлиняет перерыв и освобождает пятницу или понедельник. Это выбор тех, кому нужно куда-то уехать. Вторая модель подходит людям, которые не склонны к разъездам. Для них большую ценность представляет перерыв в середине недели, в среду", — объяснила Татьяна Разумова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210527/chetyrekhdnevka-1734348683.html

россия

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четырехдневная рабочая неделя, россия, общество