Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210606/chetyrekhdnevka-1735839075.html
Профессор МГУ рассказала, какой может быть четырехдневная рабочая неделя
Профессор МГУ рассказала, какой может быть четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.06.2021
Профессор МГУ рассказала, какой может быть четырехдневная рабочая неделя
В России все чаще обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. Какой график возможен в таком случае, предположила в интервью радио Sputnik профессор... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:11
2021-06-06T11:26
четырехдневная рабочая неделя
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f92354a904842b3307ff6759cdc039b.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России все чаще обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. Какой график возможен в таком случае, предположила в интервью радио Sputnik профессор экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Разумова.За время пандемии многие компании выстроили свою работу таким образом, что часть сотрудников могут не появляться на рабочем месте каждый день. Работодателей это устраивает, так как на результатах работы это не сказывается. Однако в масштабах страны переход на сокращенную рабочую неделю маловероятен, считает профессор, заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Разумова.Если решение о введении четырехдневной рабочей недели все же будет принято, то вряд ли будет назначен один дополнительный свободный день, полагает она. Скорее будут перераспределены рабочие часы.По ее словам, это означает, что не условная среда станет выходным, а просто рабочие 32 часа будут распределены по дням. К тому же выбрать единый свободный рабочий день для всей страны сложно. Татьяна Разумова подчеркнула, что не взялась бы его назвать. "Когда людям предоставляют возможность свободно выбрать день, когда не надо ехать в офис, то все выбирают разное. Практика показывает, что, с точки зрения работника, есть две модели. Первая — когда человек удлиняет перерыв и освобождает пятницу или понедельник. Это выбор тех, кому нужно куда-то уехать. Вторая модель подходит людям, которые не склонны к разъездам. Для них большую ценность представляет перерыв в середине недели, в среду", — объяснила Татьяна Разумова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210527/chetyrekhdnevka-1734348683.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586247361_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_5d1844cba46d9d66bc2fe631fe7a244d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
четырехдневная рабочая неделя, россия, общество

Профессор МГУ рассказала, какой может быть четырехдневная рабочая неделя

04:11 06.06.2021 (обновлено: 11:26 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВолонтеры в ситуационном центре на улице Тверская дом 9 в Москве
Волонтеры в ситуационном центре на улице Тверская дом 9 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России все чаще обсуждают введение четырехдневной рабочей недели. Какой график возможен в таком случае, предположила в интервью радио Sputnik профессор экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Разумова.
За время пандемии многие компании выстроили свою работу таким образом, что часть сотрудников могут не появляться на рабочем месте каждый день. Работодателей это устраивает, так как на результатах работы это не сказывается. Однако в масштабах страны переход на сокращенную рабочую неделю маловероятен, считает профессор, заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Разумова.
Если решение о введении четырехдневной рабочей недели все же будет принято, то вряд ли будет назначен один дополнительный свободный день, полагает она. Скорее будут перераспределены рабочие часы.

"Само понятие четырехдневная рабочая неделя несколько условно. Человек просто не 40 часов будет работать, а 32 часа в неделю. Эти 32 часа могут распределяться в зависимости от вида деятельности. Если мы рассмотрим сферу услуг, то банки внедряют продленный день, а транспорт все чаще работает круглосуточно. Еще много круглосуточных медицинских центров и разные другие виды деятельности", — сказала профессор Разумова.

По ее словам, это означает, что не условная среда станет выходным, а просто рабочие 32 часа будут распределены по дням. К тому же выбрать единый свободный рабочий день для всей страны сложно. Татьяна Разумова подчеркнула, что не взялась бы его назвать.
"Когда людям предоставляют возможность свободно выбрать день, когда не надо ехать в офис, то все выбирают разное. Практика показывает, что, с точки зрения работника, есть две модели. Первая — когда человек удлиняет перерыв и освобождает пятницу или понедельник. Это выбор тех, кому нужно куда-то уехать. Вторая модель подходит людям, которые не склонны к разъездам. Для них большую ценность представляет перерыв в середине недели, в среду", — объяснила Татьяна Разумова в интервью радио Sputnik.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 06:33
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
 
четырехдневная рабочая неделяРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
Лента новостейМолния