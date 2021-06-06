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Полиция начала проверку после стрельбы в Челябинске
Полиция начала проверку после стрельбы в Челябинске - РИА Новости, 07.06.2021
Полиция начала проверку после стрельбы в Челябинске
Полиция проверяет информацию об инциденте со стрельбой в Ленинском районе Челябинска, задержаны три человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T17:51
2021-06-07T13:58
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челябинск
ленинский район
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об инциденте со стрельбой в Ленинском районе Челябинска, задержаны три человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Ленинскому району Челябинска, появилась информация, что неизвестный якобы открыл стрельбу по рабочим на улице Масленникова в воскресенье."Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в инциденте никто не пострадал.
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гумвд, челябинск, ленинский район, происшествия

Полиция начала проверку после стрельбы в Челябинске

17:51 06.06.2021 (обновлено: 13:58 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об инциденте со стрельбой в Ленинском районе Челябинска, задержаны три человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Ленинскому району Челябинска, появилась информация, что неизвестный якобы открыл стрельбу по рабочим на улице Масленникова в воскресенье.
"Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в инциденте никто не пострадал.
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ГУМВДЧелябинскЛенинский районПроисшествия
 
 
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