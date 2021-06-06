https://ria.ru/20210606/chelyabinsk-1735890632.html

Полиция начала проверку после стрельбы в Челябинске

Полиция начала проверку после стрельбы в Челябинске - РИА Новости, 07.06.2021

Полиция начала проверку после стрельбы в Челябинске

Полиция проверяет информацию об инциденте со стрельбой в Ленинском районе Челябинска, задержаны три человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T17:51

2021-06-06T17:51

2021-06-07T13:58

гумвд

челябинск

ленинский район

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об инциденте со стрельбой в Ленинском районе Челябинска, задержаны три человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Ленинскому району Челябинска, появилась информация, что неизвестный якобы открыл стрельбу по рабочим на улице Масленникова в воскресенье."Факт инцидента подтверждаем. Трое граждан доставлены в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску для выяснения всех обстоятельств случившегося", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в инциденте никто не пострадал.

https://ria.ru/20210606/korfu-1735872821.html

челябинск

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, челябинск, ленинский район, происшествия