https://ria.ru/20210606/burkina-faso-1735896832.html

Африканский союз назвал нападение в Буркина-Фасо военным преступлением

Африканский союз назвал нападение в Буркина-Фасо военным преступлением - РИА Новости, 06.06.2021

Африканский союз назвал нападение в Буркина-Фасо военным преступлением

Африканский союз считает военным преступлением массовое убийство в Буркина-Фасо, говорится в коммюнике председателя комиссии союза Мусы Факи Махамата. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T18:59

2021-06-06T18:59

2021-06-06T18:59

африканский союз

исламское государство

аль-каида

буркина-фасо

мали

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Африканский союз считает военным преступлением массовое убийство в Буркина-Фасо, говорится в коммюнике председателя комиссии союза Мусы Факи Махамата.Ранее сообщалось, что вооруженные люди совершили в субботу нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По последним данным, в результате нападения погибло около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур."Буркина-Фасо пережила наиболее смертоносное нападение террористов в своей истории... Это деяние, совершенное в отношении гражданского населения, в том числе детей, является настоящим военным преступлением, и его следует рассматривать как таковое", - говорится в документе.Председатель также выразил свое возмущение и осуждение в связи с нападением и призвал к быстрой и решительной реакции со стороны государств региона и международного сообщества против террористов в Буркина-Фасо и во всем Сахеле.Регионы на севере страны, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* (террористические группировки, запрещенные в РФ). Участившиеся с 2015 года случаи вооруженного нападения на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210427/zhurnalist-1730160372.html

буркина-фасо

мали

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африканский союз, исламское государство, аль-каида, буркина-фасо, мали, в мире