Африканский союз назвал нападение в Буркина-Фасо военным преступлением
© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Африканский союз считает военным преступлением массовое убийство в Буркина-Фасо, говорится в коммюнике председателя комиссии союза Мусы Факи Махамата.
Ранее сообщалось, что вооруженные люди совершили в субботу нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По последним данным, в результате нападения погибло около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.
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"Буркина-Фасо пережила наиболее смертоносное нападение террористов в своей истории... Это деяние, совершенное в отношении гражданского населения, в том числе детей, является настоящим военным преступлением, и его следует рассматривать как таковое", - говорится в документе.
Председатель также выразил свое возмущение и осуждение в связи с нападением и призвал к быстрой и решительной реакции со стороны государств региона и международного сообщества против террористов в Буркина-Фасо и во всем Сахеле.
Регионы на севере страны, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* (террористические группировки, запрещенные в РФ). Участившиеся с 2015 года случаи вооруженного нападения на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.
* Запрещенная в России террористическая группировка.