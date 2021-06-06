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В Госдуме прокомментировали покупку Польшей турецких беспилотников
В Госдуме прокомментировали покупку Польшей турецких беспилотников - РИА Новости, 06.06.2021
В Госдуме прокомментировали покупку Польшей турецких беспилотников
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозе странам НАТО от совместных действий России и Белоруссии призваны скрыть реально существующие агрессивные планы... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T20:18
2021-06-06T20:18
роман головченко
россия
михаил мишустин
владимир макей
госдума рф
нато
белоруссия
варшава
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозе странам НАТО от совместных действий России и Белоруссии призваны скрыть реально существующие агрессивные планы государств альянса, в том числе Польши, заявившей ранее о покупке турецких беспилотников Bayraktar, сообщила в воскресенье РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Столтенберг заявил в воскресенье, что члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены более тесным сотрудничеством между РФ и Белоруссией в последние месяцы, и альянс готов "в случае необходимости" защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран. По словам Столтенберга, в НАТО "очень внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии". В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, его страна покупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.Комментируя данное заявление, Панина отметила, что генеральный секретарь НАТО вновь пытается переложить ответственность за рост напряженности в Европе "с больной головы на здоровую". По ее словам, ни Москва, ни Минск не угрожают странам альянса, а со стороны НАТО постоянно звучат угрозы в адрес Калининграда и Белоруссии."При этом у натовцев слова не расходятся с делами, угрозы быстро материализуются. Как иначе в таком случае объяснить покупку Польшей турецких беспилотников Bayraktar TB2? Зачем одной из самых крупных армий НАТО понадобились дроны-убийцы, которые являются оружием наступательной войны? Не свидетельствуют ли такие закупки о желании Варшавы при определенных обстоятельствах вторгнуться на территорию соседней страны?" - отметила Панина.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. В конце мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск и Москва существенно продвинулись в согласовании двух оставшихся отраслевых дорожных карт по интеграции.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята. Головченко 28 апреля в Казани на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 27 апреля выразил мнение, что подписание дорожных карт может затянуться до сентября.
https://ria.ru/20210606/nato-1735873609.html
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роман головченко, россия, михаил мишустин, владимир макей , госдума рф, нато, белоруссия, варшава

В Госдуме прокомментировали покупку Польшей турецких беспилотников

20:18 06.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозе странам НАТО от совместных действий России и Белоруссии призваны скрыть реально существующие агрессивные планы государств альянса, в том числе Польши, заявившей ранее о покупке турецких беспилотников Bayraktar, сообщила в воскресенье РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Столтенберг заявил в воскресенье, что члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены более тесным сотрудничеством между РФ и Белоруссией в последние месяцы, и альянс готов "в случае необходимости" защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран. По словам Столтенберга, в НАТО "очень внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии". В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, его страна покупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.
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Комментируя данное заявление, Панина отметила, что генеральный секретарь НАТО вновь пытается переложить ответственность за рост напряженности в Европе "с больной головы на здоровую". По ее словам, ни Москва, ни Минск не угрожают странам альянса, а со стороны НАТО постоянно звучат угрозы в адрес Калининграда и Белоруссии.
"При этом у натовцев слова не расходятся с делами, угрозы быстро материализуются. Как иначе в таком случае объяснить покупку Польшей турецких беспилотников Bayraktar TB2? Зачем одной из самых крупных армий НАТО понадобились дроны-убийцы, которые являются оружием наступательной войны? Не свидетельствуют ли такие закупки о желании Варшавы при определенных обстоятельствах вторгнуться на территорию соседней страны?" - отметила Панина.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. В конце мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск и Москва существенно продвинулись в согласовании двух оставшихся отраслевых дорожных карт по интеграции.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята. Головченко 28 апреля в Казани на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 27 апреля выразил мнение, что подписание дорожных карт может затянуться до сентября.
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Роман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинВладимир МакейГосдума РФНАТОБелоруссияВаршава
 
 
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