https://ria.ru/20210606/bespilotnik-1735881196.html
В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе
В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2021
В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе
Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:46
2021-06-06T15:46
2021-06-06T15:46
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."На Луганском направлении мы фиксируем усиление воздушной разведки противником", - сказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что за прошедшие сутки Народная милиция зафиксировала две неудачные попытки нарушения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских силовиков."Благодаря бдительности наших защитников с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Тритон М1" сигналы управления и навигации украинских беспилотников были подавлены, после чего противник отказался от своих преступных намерений", - дополнил офицер пресс-службы.
https://ria.ru/20210531/bespilotnik-1735011067.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире