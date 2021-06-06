https://ria.ru/20210606/bespilotnik-1735881196.html

В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе

В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2021

В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе

Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T15:46

2021-06-06T15:46

2021-06-06T15:46

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."На Луганском направлении мы фиксируем усиление воздушной разведки противником", - сказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что за прошедшие сутки Народная милиция зафиксировала две неудачные попытки нарушения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских силовиков."Благодаря бдительности наших защитников с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Тритон М1" сигналы управления и навигации украинских беспилотников были подавлены, после чего противник отказался от своих преступных намерений", - дополнил офицер пресс-службы.

https://ria.ru/20210531/bespilotnik-1735011067.html

донбасс

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире