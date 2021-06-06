Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210606/bespilotnik-1735881196.html
В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе
В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2021
В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе
Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:46
2021-06-06T15:46
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150478/47/1504784757_0:52:650:418_1920x0_80_0_0_8f5da5479086044abb27390e17b1a891.jpg
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."На Луганском направлении мы фиксируем усиление воздушной разведки противником", - сказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что за прошедшие сутки Народная милиция зафиксировала две неудачные попытки нарушения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских силовиков."Благодаря бдительности наших защитников с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Тритон М1" сигналы управления и навигации украинских беспилотников были подавлены, после чего противник отказался от своих преступных намерений", - дополнил офицер пресс-службы.
https://ria.ru/20210531/bespilotnik-1735011067.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150478/47/1504784757_13:0:638:469_1920x0_80_0_0_3e334a59a782d4ecbde3f546c97bfab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об активизации украинских беспилотников в Донбассе

15:46 06.06.2021
 
© Фото : Ради національної безпеки і оборони УкраїниБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : Ради національної безпеки і оборони України
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"На Луганском направлении мы фиксируем усиление воздушной разведки противником", - сказал Филипоненко журналистам.
Он уточнил, что за прошедшие сутки Народная милиция зафиксировала две неудачные попытки нарушения воздушного пространства ЛНР со стороны украинских силовиков.
"Благодаря бдительности наших защитников с помощью станции радиоэлектронной борьбы "Тритон М1" сигналы управления и навигации украинских беспилотников были подавлены, после чего противник отказался от своих преступных намерений", - дополнил офицер пресс-службы.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:09
Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
Лента новостейМолния