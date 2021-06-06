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Марокко частично снимает ограничения на авиаперелеты
Марокко частично снимает ограничения на авиаперелеты - РИА Новости, 06.06.2021
Марокко частично снимает ограничения на авиаперелеты
Власти Марокко решили частично снять ограничения на авиасообщение на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, страны, с которыми открываются полеты, поделят на... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T23:14
2021-06-06T23:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
новости - туризм
марокко
в мире
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БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Власти Марокко решили частично снять ограничения на авиасообщение на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, страны, с которыми открываются полеты, поделят на две категории с разными условиями въезда в зависимости от ситуации с COVID, сообщается на официальной странице МИД страны в Twitter."Принято решение возобновить авиасообщение из Марокко и обратно с 15 июня 2021 года. С учетом того, что воздушное пространство королевства все еще закрыто, рейсы будут осуществляться по специальным разрешениям в рамках условий постепенного снятия ограничений и сохранения результатов, достигнутых нашим государством в борьбе с пандемией коронавируса", - заявляет министерство.По решению марокканских властей страны, с которыми откроют авиасообщение, будут поделены на категории "А" и "Б". В первую категорию включат те государства, в которых отмечается положительная тенденция, а показатели уровня заражения коронавирусом "объективно" снижаются. Под категорию "Б" попадают страны, где статистика не точная или не объективная.Граждане Марокко или иностранцы, проживающие в странах категории "А", смогут приезжать в Марокко при наличии документа, подтверждающего наличие прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, срок которого не превышает 48 часов. Прибывающие из стран категории "Б" должны получить предварительное разрешение на въезд и иметь отрицательный ПЦР-тест, также им придется изолироваться на 10 дней с момента прибытия.Марокканские власти пока не уточняют, в какую категорию стран будет включена Россия.РФ с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. В пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales ранее сообщали РИА Новости, что спрос на полеты в Хорватию и Марокко у россиян увеличился в два раза после объявления оперативным штабом информации о возобновлении авиасообщения с этими странами.
https://ria.ru/20210602/marokko-1735218138.html
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коронавирус covid-19, новости - туризм, марокко, в мире

Марокко частично снимает ограничения на авиаперелеты

23:14 06.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser / Boeing 747-8
Boeing 747-8 - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser /
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БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Власти Марокко решили частично снять ограничения на авиасообщение на фоне улучшения ситуации с коронавирусом, страны, с которыми открываются полеты, поделят на две категории с разными условиями въезда в зависимости от ситуации с COVID, сообщается на официальной странице МИД страны в Twitter.
"Принято решение возобновить авиасообщение из Марокко и обратно с 15 июня 2021 года. С учетом того, что воздушное пространство королевства все еще закрыто, рейсы будут осуществляться по специальным разрешениям в рамках условий постепенного снятия ограничений и сохранения результатов, достигнутых нашим государством в борьбе с пандемией коронавируса", - заявляет министерство.
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По решению марокканских властей страны, с которыми откроют авиасообщение, будут поделены на категории "А" и "Б". В первую категорию включат те государства, в которых отмечается положительная тенденция, а показатели уровня заражения коронавирусом "объективно" снижаются. Под категорию "Б" попадают страны, где статистика не точная или не объективная.
Граждане Марокко или иностранцы, проживающие в странах категории "А", смогут приезжать в Марокко при наличии документа, подтверждающего наличие прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, срок которого не превышает 48 часов. Прибывающие из стран категории "Б" должны получить предварительное разрешение на въезд и иметь отрицательный ПЦР-тест, также им придется изолироваться на 10 дней с момента прибытия.
Марокканские власти пока не уточняют, в какую категорию стран будет включена Россия.
РФ с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. В пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales ранее сообщали РИА Новости, что спрос на полеты в Хорватию и Марокко у россиян увеличился в два раза после объявления оперативным штабом информации о возобновлении авиасообщения с этими странами.
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