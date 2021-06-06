https://ria.ru/20210606/astrologiya-1735635282.html
Названы самые ленивые знаки зодиака
Названы самые ленивые знаки зодиака - РИА Новости, 06.06.2021
Названы самые ленивые знаки зодиака
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые ленивые знаки зодиака, представители которых не любят напрягаться и вкалывать день и ночь, чтобы... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T05:53
2021-06-06T05:53
2021-06-06T11:19
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые ленивые знаки зодиака, представители которых не любят напрягаться и вкалывать день и ночь, чтобы добиться славы, успеха и заработать деньги, сообщает Pinkvilla.По ее словам, Тельцы не созданы для повседневной монотонной работы в офисе. Они как избалованные мальчишки, которые хотят жить в роскоши, но при этом ничего не делать.Львы — талантливые, активные, обаятельные, но при этом ленивые люди. Им нравится быть в центре внимания и получать признание. Однако много работать или выходить за рамки своих возможностей они не хотят. Лень затмевает все положительные качества Львов.Стрельцы ценят свободу и обожают путешествия. Ради этого они и работают, чтобы были деньги на поездки по миру. Однако дальше они не прилагают дополнительных усилий, чтобы затмить своих коллег или стать сотрудником года. Стрельцы не горят желанием работать. Они делают это потому, что должны.У Водолеев есть мечты и амбиции, но они, как правило, не претворяются в жизнь. У представителей этого знака есть план действий, но они не хотят ему следовать. Водолеи — сообразительные и умные люди, однако совершенно не целеустремленные.
https://ria.ru/20210508/astrologiya-1730707832.html
https://ria.ru/20210530/astrologiya-1734655475.html
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гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые ленивые знаки зодиака, представители которых не любят напрягаться и вкалывать день и ночь, чтобы добиться славы, успеха и заработать деньги, сообщает
Pinkvilla.
По ее словам, Тельцы не созданы для повседневной монотонной работы в офисе. Они как избалованные мальчишки, которые хотят жить в роскоши, но при этом ничего не делать.
Львы — талантливые, активные, обаятельные, но при этом ленивые люди. Им нравится быть в центре внимания и получать признание. Однако много работать или выходить за рамки своих возможностей они не хотят. Лень затмевает все положительные качества Львов.
Стрельцы ценят свободу и обожают путешествия. Ради этого они и работают, чтобы были деньги на поездки по миру. Однако дальше они не прилагают дополнительных усилий, чтобы затмить своих коллег или стать сотрудником года. Стрельцы не горят желанием работать. Они делают это потому, что должны.
У Водолеев есть мечты и амбиции, но они, как правило, не претворяются в жизнь. У представителей этого знака есть план действий, но они не хотят ему следовать. Водолеи — сообразительные и умные люди, однако совершенно не целеустремленные.