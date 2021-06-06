https://ria.ru/20210606/anchukov-1735890234.html

Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова

Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова - РИА Новости, 06.06.2021

Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре со скончавшимся от коронавируса актером Артем Анчуковым. Об этом он написал в инстаграме. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T17:49

2021-06-06T17:49

2021-06-06T17:49

культура

коронавирус covid-19

эдгард запашный

татьяна буланова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735863524_0:28:437:274_1920x0_80_0_0_6adedade1de2565d683b8284a49a8793.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре со скончавшимся от коронавируса актером Артем Анчуковым. Об этом он написал в инстаграме."Последнее что он мне сказал: "Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился"! Друг мой, земля тебе пухом", — написал он. О смерти Анчукова ранее днем сообщила певица Татьяна Буланова. Она рассказала, что 39-летний артист неделю лежал дома с температурой, потом поехал в больницу, где через несколько дней у него начались осложнения. Актер родился в Вологде. За свою карьеру снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор", "Ментовские войны" и другие.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эдгард запашный, татьяна буланова