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Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова
Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова - РИА Новости, 06.06.2021
Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре со скончавшимся от коронавируса актером Артем Анчуковым. Об этом он написал в инстаграме. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T17:49
2021-06-06T17:49
2021-06-06T17:49
культура
коронавирус covid-19
эдгард запашный
татьяна буланова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре со скончавшимся от коронавируса актером Артем Анчуковым. Об этом он написал в инстаграме."Последнее что он мне сказал: "Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился"! Друг мой, земля тебе пухом", — написал он. О смерти Анчукова ранее днем сообщила певица Татьяна Буланова. Она рассказала, что 39-летний артист неделю лежал дома с температурой, потом поехал в больницу, где через несколько дней у него начались осложнения. Актер родился в Вологде. За свою карьеру снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор", "Ментовские войны" и другие.
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коронавирус covid-19, эдгард запашный, татьяна буланова