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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210606/anchukov-1735890234.html
Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова
Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова - РИА Новости, 06.06.2021
Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре со скончавшимся от коронавируса актером Артем Анчуковым. Об этом он написал в инстаграме. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T17:49
2021-06-06T17:49
культура
коронавирус covid-19
эдгард запашный
татьяна буланова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре со скончавшимся от коронавируса актером Артем Анчуковым. Об этом он написал в инстаграме."Последнее что он мне сказал: "Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился"! Друг мой, земля тебе пухом", — написал он. О смерти Анчукова ранее днем сообщила певица Татьяна Буланова. Она рассказала, что 39-летний артист неделю лежал дома с температурой, потом поехал в больницу, где через несколько дней у него начались осложнения. Актер родился в Вологде. За свою карьеру снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор", "Ментовские войны" и другие.
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коронавирус covid-19, эдгард запашный, татьяна буланова

Запашный рассказал о последних словах актера Артема Анчукова

17:49 06.06.2021
 
© Вайт Медиа, 2013Кадр из сериала " Любовь без лишних слов"
Кадр из сериала Любовь без лишних слов
© Вайт Медиа, 2013
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о последнем разговоре со скончавшимся от коронавируса актером Артем Анчуковым. Об этом он написал в инстаграме.
"Последнее что он мне сказал: "Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился"! Друг мой, земля тебе пухом", — написал он.
О смерти Анчукова ранее днем сообщила певица Татьяна Буланова. Она рассказала, что 39-летний артист неделю лежал дома с температурой, потом поехал в больницу, где через несколько дней у него начались осложнения.
Актер родился в Вологде. За свою карьеру снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор", "Ментовские войны" и другие.
 
КультураКоронавирус COVID-19Эдгард ЗапашныйТатьяна Буланова
 
 
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