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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Артем Анчуков

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Артем Анчуков - РИА Новости, 06.06.2021

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Артем Анчуков

Российский актер Артем Анчуков скончался на 40-м году жизни. Об этом Пятому каналу сообщила певица Татьяна Буланова. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:48

2021-06-06T12:48

2021-06-06T13:01

культура

россия

новости культуры

татьяна буланова

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский актер Артем Анчуков скончался на 40-м году жизни. Об этом Пятому каналу сообщила певица Татьяна Буланова.Причиной смерти стал COVID-19. "Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Затем начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению", — рассказала артистка. По ее словам, в общей сложности Анчуков болел более двух недель.Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агентство НЛС", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Молодежка", "Мажор" и других. Также играл в театре и был ринг-анонсером.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости культуры, татьяна буланова