https://ria.ru/20210606/anchukov-1735863803.html
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Артем Анчуков
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Артем Анчуков - РИА Новости, 06.06.2021
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Артем Анчуков
Российский актер Артем Анчуков скончался на 40-м году жизни. Об этом Пятому каналу сообщила певица Татьяна Буланова. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:48
2021-06-06T12:48
2021-06-06T13:01
культура
россия
новости культуры
татьяна буланова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735863524_0:28:437:274_1920x0_80_0_0_6adedade1de2565d683b8284a49a8793.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российский актер Артем Анчуков скончался на 40-м году жизни. Об этом Пятому каналу сообщила певица Татьяна Буланова.Причиной смерти стал COVID-19. "Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Затем начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению", — рассказала артистка. По ее словам, в общей сложности Анчуков болел более двух недель.Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агентство НЛС", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Молодежка", "Мажор" и других. Также играл в театре и был ринг-анонсером.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735863524_0:11:437:339_1920x0_80_0_0_3faf855df749ed3feb0ccf2b532dd34c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости культуры, татьяна буланова
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Российский актер Артем Анчуков скончался на 40-м году жизни. Об этом Пятому каналу
сообщила певица Татьяна Буланова
.
Причиной смерти стал COVID-19.
"Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Затем начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению", — рассказала артистка. По ее словам, в общей сложности Анчуков болел более двух недель.
Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. Известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агентство НЛС", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Молодежка", "Мажор" и других. Также играл в театре и был ринг-анонсером.