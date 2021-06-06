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https://ria.ru/20210606/afganistan-1735861935.html
При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков
При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков - РИА Новости, 06.06.2021
При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков
По меньшей мере 14 силовиков, включая начальника местной полиции, погибли, ещё 37 взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:23
2021-06-06T12:23
афганистан
катар
талибан
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 силовиков, включая начальника местной полиции, погибли, ещё 37 взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на члена совета провинции Надира Саиди.По его словам, талибы напали в субботу поздно вечером на главное управление полиции уезда Кайсар."Ещё более 30 силовиков и полицейских подверглись осаде со стороны "Талибана", и, если подкрепление не прибудет на место, они также будут взяты в плен талибами", - заявил Саиди.Телеканал отмечает, что силовики провинции Фарьяб на данный момент не комментируют нападение боевиков на главное управление полиции.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210605/afganistan-1735762435.html
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афганистан, катар, талибан, в мире

При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков

12:23 06.06.2021
 
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 силовиков, включая начальника местной полиции, погибли, ещё 37 взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на члена совета провинции Надира Саиди.
По его словам, талибы напали в субботу поздно вечером на главное управление полиции уезда Кайсар.
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"Ещё более 30 силовиков и полицейских подверглись осаде со стороны "Талибана", и, если подкрепление не прибудет на место, они также будут взяты в плен талибами", - заявил Саиди.
Телеканал отмечает, что силовики провинции Фарьяб на данный момент не комментируют нападение боевиков на главное управление полиции.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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