https://ria.ru/20210606/administratsiya-1735839684.html

Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории

Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории - РИА Новости, 06.06.2021

Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории

Нынешняя администрация США является самой радикальной левой в истории, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:12

2021-06-06T04:12

2021-06-06T04:12

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Нынешняя администрация США является самой радикальной левой в истории, заявил бывший президент США Дональд Трамп."Джо Байден и социал-демократы - самая радикальная левая администрация в истории, даже Берни Сандерс не может в это поверить. Он говорит: "Я не могу поверить, что это происходит", - заявил Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.Как заявил бывший президент США, нынешняя "администрация Байдена продвигает токсичные критические расистские теории". "И дискриминацию в школы наших детей", - заявил Трамп."Говоря о наших лидерах: они кланяются китайцам. Америка была унижена и оскорблена на мировой арене", - сказал политик.Трамп заявил, что администрация не понимает, что делает, кто-то приносит документы на подпись, и они утверждаются. "Это позор Америки", - сказал он.Выживание стран, по словам Трампа, зависит от избрания республиканцев на любом уровне.

https://ria.ru/20210606/klimat-1735839572.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире