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Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории
Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории
Нынешняя администрация США является самой радикальной левой в истории, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:12
2021-06-06T04:12
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Нынешняя администрация США является самой радикальной левой в истории, заявил бывший президент США Дональд Трамп."Джо Байден и социал-демократы - самая радикальная левая администрация в истории, даже Берни Сандерс не может в это поверить. Он говорит: "Я не могу поверить, что это происходит", - заявил Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.Как заявил бывший президент США, нынешняя "администрация Байдена продвигает токсичные критические расистские теории". "И дискриминацию в школы наших детей", - заявил Трамп."Говоря о наших лидерах: они кланяются китайцам. Америка была унижена и оскорблена на мировой арене", - сказал политик.Трамп заявил, что администрация не понимает, что делает, кто-то приносит документы на подпись, и они утверждаются. "Это позор Америки", - сказал он.Выживание стран, по словам Трампа, зависит от избрания республиканцев на любом уровне.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп назвал администрацию Байдена самой радикальной в истории

04:12 06.06.2021
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Нынешняя администрация США является самой радикальной левой в истории, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Джо Байден и социал-демократы - самая радикальная левая администрация в истории, даже Берни Сандерс не может в это поверить. Он говорит: "Я не могу поверить, что это происходит", - заявил Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.
Как заявил бывший президент США, нынешняя "администрация Байдена продвигает токсичные критические расистские теории". "И дискриминацию в школы наших детей", - заявил Трамп.
"Говоря о наших лидерах: они кланяются китайцам. Америка была унижена и оскорблена на мировой арене", - сказал политик.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 04:10
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Трамп заявил, что администрация не понимает, что делает, кто-то приносит документы на подпись, и они утверждаются. "Это позор Америки", - сказал он.
Выживание стран, по словам Трампа, зависит от избрания республиканцев на любом уровне.
 
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