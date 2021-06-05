ПМЭФ-2021 достиг своей цели на 100%. заявила Захарова
13:13 05.06.2021 (обновлено: 13:42 05.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выпустила новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суть Петербургского международного экономического форума сравнима с сутью ярмарки, где все стремятся выставить на показ себя с той стороны, которую сами считают привлекательной, и в этом смысле ПМЭФ-2021 своей цели достиг на 100% - каждый предстал во всей своей красе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все обсуждают Питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий, внимание к которым приковано во всем мире. Как бы ни называть подобные мероприятия (форум, выставка, экспо), суть осталась та же - это ярмарка. Они бывают разные, при этом в основе своей принцип заложен простой: людей посмотреть, себя показать. Скоморошество тоже никто не отменял как институт. Когда товар сам к себе внимания не привлекает, а продать надо, нанимают зазывал. Классика", - написала Захарова в Telegram-канале.
Как отметила представитель МИД, меняются времена, приходят на смену старым технологиям новые, но из года в год, из столетия в столетие неизменным остается стремление "показать товар лицом". "Что означает - выставить на показ себя с той стороны, которую каждый сам считает привлекательной. Самое ценное в этой концепции то, что вы все "лица" видите сами, сравниваете и делаете свои выводы. И в этом смысле ПМЭФ-2021 своей цели достиг на 100%. Каждый предстал во всей своей красе. Теперь выбирайте. Хотели свободы - а вот она. Свобода выбора", - заключила Захарова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.