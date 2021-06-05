https://ria.ru/20210605/zakharova-1735779783.html

ПМЭФ-2021 достиг своей цели на 100%. заявила Захарова

ПМЭФ-2021 достиг своей цели на 100%. заявила Захарова - РИА Новости, 05.06.2021

ПМЭФ-2021 достиг своей цели на 100%. заявила Захарова

Суть Петербургского международного экономического форума сравнима с сутью ярмарки, где все стремятся выставить на показ себя с той стороны, которую сами считают РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:13

2021-06-05T13:13

2021-06-05T13:42

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суть Петербургского международного экономического форума сравнима с сутью ярмарки, где все стремятся выставить на показ себя с той стороны, которую сами считают привлекательной, и в этом смысле ПМЭФ-2021 своей цели достиг на 100% - каждый предстал во всей своей красе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все обсуждают Питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий, внимание к которым приковано во всем мире. Как бы ни называть подобные мероприятия (форум, выставка, экспо), суть осталась та же - это ярмарка. Они бывают разные, при этом в основе своей принцип заложен простой: людей посмотреть, себя показать. Скоморошество тоже никто не отменял как институт. Когда товар сам к себе внимания не привлекает, а продать надо, нанимают зазывал. Классика", - написала Захарова в Telegram-канале.Как отметила представитель МИД, меняются времена, приходят на смену старым технологиям новые, но из года в год, из столетия в столетие неизменным остается стремление "показать товар лицом". "Что означает - выставить на показ себя с той стороны, которую каждый сам считает привлекательной. Самое ценное в этой концепции то, что вы все "лица" видите сами, сравниваете и делаете свои выводы. И в этом смысле ПМЭФ-2021 своей цели достиг на 100%. Каждый предстал во всей своей красе. Теперь выбирайте. Хотели свободы - а вот она. Свобода выбора", - заключила Захарова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/pmef-1735722931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова