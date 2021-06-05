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В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта
В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта - РИА Новости, 06.06.2021
В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта
Девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы задержаны, сотрудники полиции проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T23:27
2021-06-06T00:13
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы задержаны, сотрудники полиции проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Около 19:10 в субботу на службу "02" от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента, 19 человек доставлены для разбирательства в территориальный ОМВД", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта

23:27 05.06.2021 (обновлено: 00:13 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы задержаны, сотрудники полиции проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 19:10 в субботу на службу "02" от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента, 19 человек доставлены для разбирательства в территориальный ОМВД", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
2 июня, 13:09
В Москве задержали мужчину после стрельбы в центре города
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
 
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