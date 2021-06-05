https://ria.ru/20210605/zaderzhanie-1735833009.html

В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта

В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта - РИА Новости, 06.06.2021

В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта

Девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы задержаны, сотрудники полиции проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-05T23:27

2021-06-05T23:27

2021-06-06T00:13

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы задержаны, сотрудники полиции проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Около 19:10 в субботу на службу "02" от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о скоплении граждан и конфликте между ними. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции выявлены участники указанного инцидента, 19 человек доставлены для разбирательства в территориальный ОМВД", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20210602/strelba-1735238763.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия