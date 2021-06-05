https://ria.ru/20210605/yakutiya-1735758901.html

Николаев: Якутия усилит работу с инвесторами для развития экономики

Николаев: Якутия усилит работу с инвесторами для развития экономики - РИА Новости, 05.06.2021

Николаев: Якутия усилит работу с инвесторами для развития экономики

Программа инфраструктурных кредитов, в рамках которой регионы получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок, позволит Якутии не... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:19

2021-06-05T10:19

2021-06-05T10:19

республика саха (якутия)

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

айсен николаев

экономика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Программа инфраструктурных кредитов, в рамках которой регионы получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок, позволит Якутии не только решить назревшие инфраструктурные вопросы, как, например, строительство моста через реку Лену, но и даст толчок новым прорывным проектам, сказал глава республики Айсен Николаев.По его словам, в Якутии уже реализуется ряд таких проектов, "изменяющих привычную экономическую географию Востока страны": осваивается крупнейшее Эльгинское месторождение угля, идет строительство ГОК "Нежданинское" и высокотехнологичной Жатайской судоверфи, запущен ряд проектов международного масштаба в сферах энергетики, добычи нефти, газа, золота, редкоземельных металлов. Доверие инвесторов к Якутии отразилось в результатах Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который на ПМЭФ представило Агентство стратегических инициатив, республика заняла в нем 10-е место."В нашей республике действует ТОР "Якутия" и ТОР "Южная Якутия", которые можно назвать "локомотивами роста" в республике. Общий объем инвестиций по всем соглашениям достиг 124 миллиардов рублей, планируется создать 9943 рабочих мест. В привлечении инвесторов мы действуем в кооперации с полпредом президента Юрием Трутневым, Минвостокразвития и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем расширение ТОР в интересах инвесторов, работаем над улучшением делового климата в регионе", - сказал Николаев РИА Новости, комментируя выступление президента России на ПМЭФ-2021.Он добавил, что в республике понимают, что важнейшими элементами благоприятного инвестклимата являются также поддержка предпринимательства и развитие человеческого капитала."Президент России озвучил ряд очень важных предложений по поддержке молодежной занятости, продлении программы льготной ипотеки на год и новым механизмам по развитию МСП. В этом контексте хочу отметить, что в Якутии созданы условия для комфортной работы молодежи, наблюдается приток кадров из других регионов", - заключил Николаев.

https://ria.ru/20210526/yakutiya-1733928980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), айсен николаев, экономика