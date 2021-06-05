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В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться
В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться - РИА Новости, 05.06.2021
В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться
Сближение позиций РФ и США по контролю над вооружениями и по Ирану возможно после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает политолог,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:05
2021-06-05T15:05
россия
дональд трамп
госдума рф
вячеслав никонов
джо байден
москва
сша
в мире
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Сближение позиций РФ и США по контролю над вооружениями и по Ирану возможно после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает политолог, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов."Сближение позиций возможно по контролю над вооружениями. Возможно, в отношении Ирана небольшое. И это, пожалуй, все", - заявил Никонов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1", уточнив, что максимум, что можно ожидать, - это достижение договоренности по возрождению некоторых из ранее существовавших переговорных форматов."Хотя бы по контролю над вооружениями, может быть, по экономическим вопросам, возможно, даже политического диалога. Если что-то на этом направлении произойдет, это уже будет успехом", - считает он.По его мнению, саммит с Дональдом Трампом провалился, потому что он был объявлен провалом американской стороной, боровшейся против Трампа."Что бы Трамп ни делал, это было неправильно. Сейчас мы в совершенно другой ситуации. В Америке президент для того, чтобы успешно говорить с Москвой, должен иметь репутацию стопроцентного русофоба. У Байдена это есть. И, кроме того, Байден - любимец американской прессы... У него нет ошибок и не бывает", - сказал Никонов, отметив, что с американской стороны встреча, чем бы она ни закончилась, будет объявлена внешнеполитическим успехом Байдена.Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210604/shag-1735555927.html
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россия, дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, джо байден, москва, сша, в мире

В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться

15:05 05.06.2021
 
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XVI Съезд политической партии Единая Россия. День первый - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Сближение позиций РФ и США по контролю над вооружениями и по Ирану возможно после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает политолог, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"Сближение позиций возможно по контролю над вооружениями. Возможно, в отношении Ирана небольшое. И это, пожалуй, все", - заявил Никонов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1", уточнив, что максимум, что можно ожидать, - это достижение договоренности по возрождению некоторых из ранее существовавших переговорных форматов.
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"Хотя бы по контролю над вооружениями, может быть, по экономическим вопросам, возможно, даже политического диалога. Если что-то на этом направлении произойдет, это уже будет успехом", - считает он.
По его мнению, саммит с Дональдом Трампом провалился, потому что он был объявлен провалом американской стороной, боровшейся против Трампа.
"Что бы Трамп ни делал, это было неправильно. Сейчас мы в совершенно другой ситуации. В Америке президент для того, чтобы успешно говорить с Москвой, должен иметь репутацию стопроцентного русофоба. У Байдена это есть. И, кроме того, Байден - любимец американской прессы... У него нет ошибок и не бывает", - сказал Никонов, отметив, что с американской стороны встреча, чем бы она ни закончилась, будет объявлена внешнеполитическим успехом Байдена.
Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.
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РоссияДональд ТрампГосдума РФВячеслав НиконовДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
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