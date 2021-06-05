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В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться

В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться - РИА Новости, 05.06.2021

В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться

Сближение позиций РФ и США по контролю над вооружениями и по Ирану возможно после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает политолог,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:05

2021-06-05T15:05

2021-06-05T15:05

россия

дональд трамп

госдума рф

вячеслав никонов

джо байден

москва

сша

в мире

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Сближение позиций РФ и США по контролю над вооружениями и по Ирану возможно после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает политолог, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов."Сближение позиций возможно по контролю над вооружениями. Возможно, в отношении Ирана небольшое. И это, пожалуй, все", - заявил Никонов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1", уточнив, что максимум, что можно ожидать, - это достижение договоренности по возрождению некоторых из ранее существовавших переговорных форматов."Хотя бы по контролю над вооружениями, может быть, по экономическим вопросам, возможно, даже политического диалога. Если что-то на этом направлении произойдет, это уже будет успехом", - считает он.По его мнению, саммит с Дональдом Трампом провалился, потому что он был объявлен провалом американской стороной, боровшейся против Трампа."Что бы Трамп ни делал, это было неправильно. Сейчас мы в совершенно другой ситуации. В Америке президент для того, чтобы успешно говорить с Москвой, должен иметь репутацию стопроцентного русофоба. У Байдена это есть. И, кроме того, Байден - любимец американской прессы... У него нет ошибок и не бывает", - сказал Никонов, отметив, что с американской стороны встреча, чем бы она ни закончилась, будет объявлена внешнеполитическим успехом Байдена.Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210604/shag-1735555927.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/nato-1735509615.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, джо байден, москва, сша, в мире