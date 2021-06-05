В Госдуме назвали темы, по которым Россия и США могут сблизиться
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкXVI Съезд политической партии "Единая Россия". День первый
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Сближение позиций РФ и США по контролю над вооружениями и по Ирану возможно после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, считает политолог, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"Сближение позиций возможно по контролю над вооружениями. Возможно, в отношении Ирана небольшое. И это, пожалуй, все", - заявил Никонов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1", уточнив, что максимум, что можно ожидать, - это достижение договоренности по возрождению некоторых из ранее существовавших переговорных форматов.
"Хотя бы по контролю над вооружениями, может быть, по экономическим вопросам, возможно, даже политического диалога. Если что-то на этом направлении произойдет, это уже будет успехом", - считает он.
По его мнению, саммит с Дональдом Трампом провалился, потому что он был объявлен провалом американской стороной, боровшейся против Трампа.
"Что бы Трамп ни делал, это было неправильно. Сейчас мы в совершенно другой ситуации. В Америке президент для того, чтобы успешно говорить с Москвой, должен иметь репутацию стопроцентного русофоба. У Байдена это есть. И, кроме того, Байден - любимец американской прессы... У него нет ошибок и не бывает", - сказал Никонов, отметив, что с американской стороны встреча, чем бы она ни закончилась, будет объявлена внешнеполитическим успехом Байдена.
Саммит РФ-США запланирован на 16 июня в Женеве.