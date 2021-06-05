https://ria.ru/20210605/vaktsinatsiya-1735795984.html

Глава Роспотребнадзора рассказала, кто в ее семье привит от COVID-19

Глава Роспотребнадзора рассказала, кто в ее семье привит от COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2021

Глава Роспотребнадзора рассказала, кто в ее семье привит от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что кроме нее в семье от коронавируса привиты ее родители и дети. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:27

2021-06-05T15:27

2021-06-05T15:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что кроме нее в семье от коронавируса привиты ее родители и дети."Это не страшно. Я уже говорила и говорю: я привита, мои родители привиты и мои дети привиты", - рассказала Попова в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".По ее словам, прививку нужно сделать, чтобы ощутить другую степень свободы защищенного вакциной человека."Это доступно сегодня всем, это государственные деньги. Это бесплатно. В шаговой доступности прививочные пункты. Надо сделать (прививку)", - сказала глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735723241.html

https://ria.ru/20210604/privivka-1735612037.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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