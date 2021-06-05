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Глава Роспотребнадзора рассказала, кто в ее семье привит от COVID-19
Глава Роспотребнадзора рассказала, кто в ее семье привит от COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2021
Глава Роспотребнадзора рассказала, кто в ее семье привит от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что кроме нее в семье от коронавируса привиты ее родители и дети. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:27
2021-06-05T15:27
2021-06-05T15:27
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что кроме нее в семье от коронавируса привиты ее родители и дети."Это не страшно. Я уже говорила и говорю: я привита, мои родители привиты и мои дети привиты", - рассказала Попова в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".По ее словам, прививку нужно сделать, чтобы ощутить другую степень свободы защищенного вакциной человека."Это доступно сегодня всем, это государственные деньги. Это бесплатно. В шаговой доступности прививочные пункты. Надо сделать (прививку)", - сказала глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20210604/sputnik-1735723241.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество