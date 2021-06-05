Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной
© Фото : предоставлено правительством Самарской областиГенеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после подписания соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2021
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса может быть только добровольной, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Президент дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Только добровольно. У каждого человека могут быть какие-то свои мотивы. Где-то мы, наверное, не дошли, не убедили, где-то не проиллюстрировали важность. Надо идти, надо убеждать, как и в любом другом деле", - сказал Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Он добавил, что в Самарской области на протяжении последних трех месяцев снижается суточный показатель количества заболевших коронавирусом. "Конечно, мы связываем это, в том числе, и с вакцинацией на территории Самарской области. Сегодня уже более 400 тысяч жителей региона получили вакцину… Думаем, конечно, и над тем, как темпы вакцинации увеличить… Кажется, что не будет 1 октября и возможной опять сезонной волны. Будет. Нужно это людям объяснять", - рассказал Азаров.
По его словам, в Самарской области работают прививочные пункты в торговых центрах, круглосуточные прививочные пункты, а также мобильные прививочные пункты. Азаров также напомнил, что в Тольятти был запущен розыгрыш призов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. "В результате в городе был отмечен прирост числа вакцинированных, после чего было рекомендовано запустить подобные акции во всех муниципалитетах", - сказал глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна. Он отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.