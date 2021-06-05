Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/vaktsinatsiya-1735779908.html
Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной
Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной - РИА Новости, 05.06.2021
Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной
Вакцинация от коронавируса может быть только добровольной, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:16
2021-06-05T13:16
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735714669_0:378:2124:1573_1920x0_80_0_0_83e0f6193d34350d919e22577b971d1a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса может быть только добровольной, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Он добавил, что в Самарской области на протяжении последних трех месяцев снижается суточный показатель количества заболевших коронавирусом. "Конечно, мы связываем это, в том числе, и с вакцинацией на территории Самарской области. Сегодня уже более 400 тысяч жителей региона получили вакцину… Думаем, конечно, и над тем, как темпы вакцинации увеличить… Кажется, что не будет 1 октября и возможной опять сезонной волны. Будет. Нужно это людям объяснять", - рассказал Азаров.По его словам, в Самарской области работают прививочные пункты в торговых центрах, круглосуточные прививочные пункты, а также мобильные прививочные пункты. Азаров также напомнил, что в Тольятти был запущен розыгрыш призов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. "В результате в городе был отмечен прирост числа вакцинированных, после чего было рекомендовано запустить подобные акции во всех муниципалитетах", - сказал глава региона.Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна. Он отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210518/ipoteka-1732839563.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735714669_0:0:2124:1593_1920x0_80_0_0_308b63b4b0961b89f5483ea9b94e1a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной

13:16 05.06.2021
 
© Фото : предоставлено правительством Самарской областиГенеральный директор ООО "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после подписания соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2021
Генеральный директор ООО УК Ветроэнергетика Александр Чуваев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после подписания соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса может быть только добровольной, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Президент дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Только добровольно. У каждого человека могут быть какие-то свои мотивы. Где-то мы, наверное, не дошли, не убедили, где-то не проиллюстрировали важность. Надо идти, надо убеждать, как и в любом другом деле", - сказал Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Он добавил, что в Самарской области на протяжении последних трех месяцев снижается суточный показатель количества заболевших коронавирусом. "Конечно, мы связываем это, в том числе, и с вакцинацией на территории Самарской области. Сегодня уже более 400 тысяч жителей региона получили вакцину… Думаем, конечно, и над тем, как темпы вакцинации увеличить… Кажется, что не будет 1 октября и возможной опять сезонной волны. Будет. Нужно это людям объяснять", - рассказал Азаров.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 17:06
Самарским медикам компенсируют первый взнос по ипотеке
По его словам, в Самарской области работают прививочные пункты в торговых центрах, круглосуточные прививочные пункты, а также мобильные прививочные пункты. Азаров также напомнил, что в Тольятти был запущен розыгрыш призов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. "В результате в городе был отмечен прирост числа вакцинированных, после чего было рекомендовано запустить подобные акции во всех муниципалитетах", - сказал глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна. Он отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)Здоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
Лента новостейМолния