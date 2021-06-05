https://ria.ru/20210605/vaktsinatsiya-1735779908.html

Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной

Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной - РИА Новости, 05.06.2021

Самарский губернатор заявил, что вакцинация должна быть добровольной

Вакцинация от коронавируса может быть только добровольной, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:16

2021-06-05T13:16

2021-06-05T13:16

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

дмитрий азаров

самарская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса может быть только добровольной, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Он добавил, что в Самарской области на протяжении последних трех месяцев снижается суточный показатель количества заболевших коронавирусом. "Конечно, мы связываем это, в том числе, и с вакцинацией на территории Самарской области. Сегодня уже более 400 тысяч жителей региона получили вакцину… Думаем, конечно, и над тем, как темпы вакцинации увеличить… Кажется, что не будет 1 октября и возможной опять сезонной волны. Будет. Нужно это людям объяснять", - рассказал Азаров.По его словам, в Самарской области работают прививочные пункты в торговых центрах, круглосуточные прививочные пункты, а также мобильные прививочные пункты. Азаров также напомнил, что в Тольятти был запущен розыгрыш призов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. "В результате в городе был отмечен прирост числа вакцинированных, после чего было рекомендовано запустить подобные акции во всех муниципалитетах", - сказал глава региона.Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна. Он отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210518/ipoteka-1732839563.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, общество