https://ria.ru/20210605/vaktsina-1735800150.html
Гинцбург заявил, что для производства "Спутника V" не используют яйца
Гинцбург заявил, что для производства "Спутника V" не используют яйца - РИА Новости, 05.06.2021
Гинцбург заявил, что для производства "Спутника V" не используют яйца
Центр имени Гамалеи не закупает яйца для производства своей вакцины, заявил РИА Новости его директор Александр Гинцбург. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:58
2021-06-05T15:58
2021-06-05T18:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирусы
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Центр имени Гамалеи не закупает яйца для производства своей вакцины, заявил РИА Новости его директор Александр Гинцбург."Для производства "Спутника V" (яйца. — Прим. ред.) не нужны. Все делается на синтетических средах", — отметил ученый.Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратил внимание на отсутствие в России производства СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые предназначены для выпуска отдельных видов вакцин для животных, из-за чего их приходится импортировать из-за рубежа.Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано позже уточнила, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V". Также существуют препараты центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона" и Центра имени Чумакова — "КовиВак".
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735725954.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирусы