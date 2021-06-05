https://ria.ru/20210605/vaktsina-1735744709.html

В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" доставят в Бразилию

В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" доставят в Бразилию - РИА Новости, 05.06.2021

В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" доставят в Бразилию

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" доставят в Бразилию в июле, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T03:50

2021-06-05T03:50

2021-06-05T04:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

бразилия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" доставят в Бразилию в июле, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Ранее коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение "Спутника V", утвердив ряд ограничений на импорт использование препарата."Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение "Спутника V". Общее население этих стран превышает 3,4 миллиарда человек. "Спутник V" занимает второе место среди вакцин от коронавируса в мире по числу разрешений, выданных государственными регуляторами", - отмечается на сайте "Спутника V".По словам главы РФПИ, Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрили применение "Спутника V"."Решение ANVISA об одобрении применения вакцины "Спутник V" в ряде штатов Бразилии позволит открыть доступ населения к одному из лучших препаратов против коронавируса в мире. ANVISA изначально были предоставлены все необходимые документы, и в дальнейшем после решения отложить одобрение "Спутника V" ни один из вопросов, озвученных регулятором, не был оставлен без ответа", - добавил Дмитриев.Первый запрос на экстренное применение в Бразилии вакцины разработки Института Гамалеи был подан 15 января со стороны бразильской лаборатории União Química, которая к тому моменту уже начала ее производство. В Anvisa его отклонили, запросив дополнительную информацию. Спустя несколько дней к вопросу одобрения "Спутника V" подключился верховный суд Бразилии, который обязал регулятора объяснить причины отказа.Повторная заявка на экстренное использование "Спутника V" со стороны União Química и РФПИ была направлена 26 марта. Регулятор запросил у суда дополнительное время на ее рассмотрение, тогда к нему обратились правительства уже девяти штатов с просьбой разрешить ввоз вакцины.В конце апреля бразильский регулятор Anvisa вновь отклонил запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины назвали это решение политизированным и не имеющим ничего общего с доступом регулятора к информации. Затем регулятору были переданы недостающие документы для импорта российской вакцины против COVID-19.

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735727180.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, бразилия